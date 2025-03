No universo do UFC, a rivalidade entre Jean Silva e Bryce Mitchell segue sob os holofotes dos amantes de MMA. O capítulo mais recente da treta surgiu quando o norte-americano acusou o brasileiro de usar táticas sobrenaturais contra ele. Este episódio veio a tona na última segunda-feira (17). A acusação do lutador não apenas agitou os fãs do esporte, mas também levantou questões sobre a pressão psicológica em atletas de alto nível.

Jean Silva, apelidado de ‘Lord’ no UFC, respondeu rapidamente às acusações de Mitchell. Ele usou sua conta no 'X' (antigo Twitter) para rebater, sugerindo que o medo do norte-americano era o verdadeiro problema. Veja abaixo:

Tradução: “Bryce, duas coisas: primeiro, isso não são demônios, é apenas o seu medo de me enfrentar. Segundo, sobre as belas mulheres, você tem um hormônio chamado testosterona e, provavelmente, tem problemas com isso. Apenas esteja pronto para o dia 12.abr.2025, porque eu estarei”,

A trajetória de Jean Silva no UFC é meteórica. Desde sua estreia, vinda do reality show Contender Series, ele acumulou quatro vitórias por nocaute em apenas um ano e três meses. Essa sequência de vitórias consolidou sua posição como um dos lutadores mais promissores da categoria peso-pena (66 kg) e lhe garantiu o confronto contra Mitchell, apesar de não estar no Top-15 da divisão.

O duelo entre Jean Silva e Bryce Mitchell no UFC 314 é esperado não apenas como uma luta, mas como o ápice de uma rivalidade que ultrapassou os limites do esporte. Para Silva, representa a chance de continuar sua ascensão, visando um lugar entre os melhores da categoria. Para Mitchell, é a oportunidade de enfrentar seus medos e demonstrar que suas habilidades no octógono superam qualquer controvérsia fora dele.

Jean Silva após vitória no UFC Seattle (Foto: Reprodução/UFC)

