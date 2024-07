Promessa de 17 anos da NBA rouba a cena em jogo contra astros da seleção dos Estados Unidos

Seleção de basquete dos Estados Unidos se prepara para as Olimpíadas (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 19:01 • Rio de Janeiro • Atualizada em 10/07/2024 - 20:16

A seleção de basquete dos Estados Unidos está se preparando para as Olimpíadas de Paris e fazendo treinos com jovens jogadores. Em um dos confrontos, Cooper Flagg, jogador da classe do Draft de 2025, roubou a cena com jogadas que impressionaram os astros da NBA. O jovem de 18 anos, que defenderá a universidade de Duke na próxima temporada, é o atleta mais cotado para ser a primeira escolha do próximo NBA Draft.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Eu tenho confiança em minhas habilidades. Sou confiante, acima de tudo, em quem sou e o que posso fazer. Então, entro em quadra e jogo basquete sem importar quem esteja do outro lado. Não tenho que atuar com preocupações, pois só estar aqui é uma benção e oportunidade para mim. Não há pressão porque sei que estou aqui por um motivo - disse Cooper.

Cooper Flag vai jogar na universidade de Duke (Foto: Reprodução/ Twitter)

O jovem impressionou não só os jogadores e internautas, mas também os treinadores que observavam o jogo. Cooper é considerado um dos grandes prospectos da última década e pode se tornar o "Franchise Player" de um time da NBA em pouco tempo.

➡️ White substitui Kawhi Leonard! Veja como ficou a seleção americana para os Jogos de Paris

- Cooper é um jovem especial, em primeiro lugar. O seu talento, inteligência e nível de competitividade são impressionantes. Além disso, não demonstra nenhum temor em encarar jogadores assim e momentos importantes. Protege o aro, faz a leitura certa, toma as decisões corretas. São só alguns dias de treinos, mas vai levar muita coisa daqui. Ele é o pacote completo - disse Jamahl Mosley, treinador do Orlando Magic.

Perguntado sobre o jovem, Kevin Durant se mostrou impressionado com o talento de Cooper Flag.

- Observa, ele parecia um jogador incrível. Ele é alguém que só vai melhorar com mais experiência. Ele tem 17 anos, chegando aqui jogando como se fosse um veterano, quase. Sem emoção. Apenas lá fora fazendo seu trabalho. Isso é um bom sinal.