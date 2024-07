Bottas pela Sauber (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 10/07/2024 - 18:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Valtteri Bottas é mais um piloto em busca de uma vaga na Fórmula 1 para 2025 enquanto a temporada atual se aproxima das férias de meio de ano. O finlandês, que tem contrato com a Sauber até o final de 2024, ainda estuda possibilidades e comentou sobre um possível retorno à Mercedes, que ainda conta com vaga aberta após a decisão de Hamilton mudar para a Ferrari.

Bottas fez parceria com Lewis Hamilton na equipe anglo-alemã entre 2017 e 2021 e somou dez vitórias, além de ter sido vice-campeão do Mundial de Pilotos em duas oportunidades, 2019 e 2020. No entanto, uma nova ida de Bottas para o time da estrela está, no momento, descartada, apesar da já ter conversado com o chefe de equipe Toto Wolff.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Sou amigo do Toto, então é claro que conversamos sobre tudo. Quero algo multianual com um plano claro para os próximos anos e trabalhar juntos neste período. Acho que é disso que preciso, um bom desafio e um plano claro. Se eu fizer apenas um ano, voltarei à estaca zero e vou ficar olhando para o que vem a seguir — explicou.

Um acordo com a Mercedes, porém, seria a curto prazo para Bottas, uma vez que a equipe pode optar por um veterano para seguir trabalhando no desenvolvimento do jovem Kimi Antonelli por mais alguns anos ou insistindo para ter Max Verstappen no time em algumas temporadas.

Sobre a espera para definir o futuro na categoria, Bottas garantiu durante o final de semana do GP da Inglaterra que não se incomoda e destacou que já esteve em situações mais delicadas.

— Acho que estou numa boa posição. E, sim, felizmente algumas pessoas no paddock ainda sabem o que posso fazer e quais são os meus pontos fortes para fazer parte de uma equipe. Não é frustrante [ter de esperar], é realmente animador. Faz parte do esporte e ainda estamos em julho. Já estive em uma situação antes em que tive de esperar até setembro ou outubro. Então, acho que ainda estamos em uma situação decente — afirmou.

(Foto: AFP)

O finlandês também admitiu que o objetivo é definir para onde vai em 2025 ainda antes das férias de verão da Fórmula 1.

— Acho que é possível e é a meta. Tenho minhas prioridades em ordem, espero que isso me coloque numa posição forte — concluiu.

Atual equipe de Bottas, a Sauber-Audi já fechou com Nico Hülkenberg para 2025. Portanto, ao menos um dos dois pilotos atuais, Bottas ou Guanyu Zhou, ficará sem espaço. É possível que ambos fiquem.

A Fórmula 1 volta à ação entre os dias 19 e 21 de julho com o GP da Hungria, em Budapeste.