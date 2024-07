Musetti derruba Fritz em batalha e desafia Djokovic na semi de Wimbledon

Musetti comemora em Wimbledon (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 16:54 • Londres (ING)

A Itália segue brilhando em Wimbledon. Depois de Jasmine Paolini no feminino foi a vez de Lorenzo Musetti se classificar para a semifinal na chave masculina nesta quarta-feira (10). O italiano derrotou o americano Taylor Fritz, por 3 sets a 2 com parciais de 3/6, 7/6 (7/5), 6/2, 3/6 e 6/1 após 3h26min de partida na quadra 1 do All england Club, o mais tradicional torneio de tênis do mundo.

Musetti alcança sua primeira semifinal de Grand Slam na carreira e vai desafiar justo o heptacampeão do torneio, o sérvio Novak Djokovic, com o qual tem retrospecto negativo de 5 a 1. Os dois jamais se enfrentaram no piso de grama.

Lorenzo se torna o quarto homem italiano na semi de Wimbledon igualando Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Nicola Pietrangeli.

O jogo

Friz começou senhor da partida, atacando as bolas, sacando bem, confortável. Os erros começaram a aparecer no segundo set, provavelmente por nervosismo uma vez que também nunca havia chegado na semi de um Major. Musetti abriu quebra, perdeu a vantagem e venceu no detalhe no tie-break.

No terceiro set o italiano dominou com um Fritz perdido com tantas bobagens que fazia. No quarto set o americano se recuperou e com uma quebra no meio da parcial levou a melhor. A luz de Fritz se apagou e Musetti foi eficiente e firme, quebrtou duas vezes e fechou por 6/1. Fritz chegou a levar um tombo antes do match-point, sentiu o joelho, ficou caído, se levantou e concluiu a partida.