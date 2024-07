Zak Brown, CEO da McLaren (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







10/07/2024

CEO da McLaren, Zak Brown comentou sobre a possibilidade de a equipe de Woking conseguir desbancar a Red Bull e conquistar o título do Mundial de Construtores da Fórmula 1 na temporada 2024. De acordo com o norte-americano, tudo “depende de Sergio Pérez”, já que as performances ruins do mexicano nas últimas provas pavimentaram um caminho antes inesperado pelas rivais do time da marca de energéticos.

Atualmente ocupando a terceira posição na classificação, com 295 pontos somados, a esquadra comandada por Andrea Stella precisa aproveitar melhor as oportunidades que surgirem caso deseje, de fato, derrotar os taurinos no certame — apesar do bom desempenho do MCL38, a equipe conquistou apenas uma vitória no ano, com Lando Norris, no GP de Miami. Enquanto isso, com as sete vitórias de Max Verstappen, a Red Bull acumulou 373 tentos até aqui e lidera com certa folga. A Ferrari aparece no segundo posto, com 302 no total.

— Estamos apenas tentando fazer o nosso melhor a cada fim de semana. Não sei se descreveria a nossa chance de vencer o Mundial de Construtores como sendo tão forte assim, mas acho que claramente há uma chance se continuarmos conquistando os pontos como fizemos nas últimas cinco ou seis corridas. Desta forma, conseguiríamos acabar com essa diferença até o fim do ano — continuou.

O dirigente, no entanto, sabe que há um fator importante nessa briga direta contra a Red Bull: Pérez. O dono do RB20 #11 vem colecionando resultados ruins, recebendo um puxão de orelha até mesmo de Christian Horner, que deixou claro que o momento atual de Checo é “insustentável”.

Nas últimas seis corridas disputadas, Pérez somou um total de 15 pontos, menos até do que Nico Hülkenberg, da Haas, que acumulou 16 no mesmo período. Em Silverstone, por exemplo, o piloto de Guadalajara cruzou a linha de chegada na 17ª posição. Desta forma, Brown sabe que os resultados futuros do companheiro de Verstappen serão determinantes.

— Acho que, no fim, vai depender do Pérez. Devemos considerar como certo que Max será primeiro, segundo ou terceiro em todas as corridas até o fim do ano, e que haverá mais momentos em que ele será primeiro em vez de terceiro. Sergio, com uma performance abaixo das expectativas, pavimentou o caminho para nós — finalizou o dirigente.

A Fórmula 1 agora volta a correr no Hungaroring, para o GP da Hungria entre os dias 19 e 21 de julho.