Com Rayssa Leal e medalhistas olímpicos, seleção brasileira de skate é definida

A Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) divulgou, nesta terça-feira (10), os nomes da Seleção Brasileira para a temporada 2026, nas modalidades street e park. Entre os 34 atletas escolhidos, estão a estrela Rayssa Leal e os medalhistas olímpicos Kelvin Hoefler, Augusto Akio e Pedro Barros.

No park, também se destacam nomes como Luigi Cini, Luiz Francisco, Pedro Quintas, Raicca Ventura, Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp, que figuram no top-30 do ranking mundial. No street, outros atletas olímpicos selecionados foram Pâmela Rosa, Giovanni Viana e Felipe Gustavo.

Entre as novidades na equipe principal, aparece o jovem Matheus Mendes, medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, em 2025. Filipe Mota e Maria Lúcia, campeões do mesmo evento, também foram convocados.

— É nosso segundo ano de preparação dentro do ciclo para Los Angeles 2028. Então, essa Seleção Brasileira que anunciamos agora é fruto de todo um trabalho que foi planejado e desenvolvido em 2025 e que segue em 2026. Esse grupo reúne os melhores skatistas brasileiros dentro do ranking mundial e também mantivemos o projeto do Grupo de Desenvolvimento, de olho nos nomes que têm potencial de crescimento para representar bem o Brasil - explicou Eduardo Dias, presidente da CBSk.

Filipe Mota (centro) e Matheus Mendes (dir.), medalhistas do Pan Júnior 2025 (Foto: Ana Patrícia/ COB)

Veja a lista completa da Seleção Brasileira

Park

Feminino

Raicca Ventura – 08/03/2007 – Santo André (SP)

Fernanda Tonissi – 28/10/2006 – São Paulo (SP)

Yndiara Asp – 19/10/1997 – Florianópolis (SC)

Isadora Pacheco – 29/03/2005 – Florianópolis (SC)

Helena Laurino – 30/03/2012 – São Paulo (SP)

Sofia Godoy – 17/01/2009 – Campo Bom (RS)

Dora Varella – 31/07/2001 – São Paulo (SP)

Flavia Haraguchi – 05/06/2011 – Curitiba (PR)

Fernanda Galdino – 24/10/2010 – São Paulo (SP)

Mirella Haraguchi – 05/06/2011 – Curitiba (PR)

Masculino

Augusto Akio – 12/12/2000 – Curitiba (PR)

Pedro Barros – 16/03/1995 – Florianópolis (SC)

Luigi Cini – 20/06/2002 – Curitiba (PR)

Gui Khury – 18/12/2008 – Curitiba (PR)

Kalani Konig – 10/06/2007 – Florianópolis (SC)

Luiz Francisco – 24/07/2000 – Lorena (SP)

Pedro Carvalho – 29/04/2005 – Florianópolis (SC)

Pedro Quintas – 13/05/2002 – São Paulo (SP)

Dan Sabino – 13/06/2008 – São Paulo (SP)

Nicolas Falcão – 21/01/2009 – Florianópolis (SC)

Vicente Rigobello – 07/01/2009 – Florianópolis (SC)

Street

Feminino

Rayssa Leal – 04/01/2008 – Imperatriz (MA)

Pâmela Rosa – 19/07/1999 – São José dos Campos (SP)

Duda Ribeiro – 24/07/2010 – Maricá (RJ)

Isabelly Ávila – 30/08/2004 – Itapetininga (SP)

Maria Lúcia – 27/10/2009 – Canoas (RS)

Masculino

Giovanni Vianna – 26/01/2001 – Santo André (SP)

Kelvin Hoefler – 10/02/1993 – Itanhaém (SP)

Felipe Gustavo – 22/02/1991 – Brasília (DF)

Wallace Gabriel – 03/08/2002 – São Paulo (SP)

Ivan Monteiro – 20/11/1997 – São Paulo (SP)

João Lucas Alves – 19/01/2001 – Cachoeirinha (RS)

Filipe Mota – 04/10/2006 – Patos de Minas (MG)

Matheus Mendes – 08/06/2009 – Rio de Janeiro (RJ)

