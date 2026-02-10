Com Rayssa Leal e medalhistas olímpicos, seleção brasileira de skate é definida
CBSk definiu 34 nomes no skate street e park para temporada 2026
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) divulgou, nesta terça-feira (10), os nomes da Seleção Brasileira para a temporada 2026, nas modalidades street e park. Entre os 34 atletas escolhidos, estão a estrela Rayssa Leal e os medalhistas olímpicos Kelvin Hoefler, Augusto Akio e Pedro Barros.
➡️Gabriel Medina se arrisca no snowboard em sede das Olimpíadas de Inverno
➡️Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno com histórias de superação
No park, também se destacam nomes como Luigi Cini, Luiz Francisco, Pedro Quintas, Raicca Ventura, Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp, que figuram no top-30 do ranking mundial. No street, outros atletas olímpicos selecionados foram Pâmela Rosa, Giovanni Viana e Felipe Gustavo.
Entre as novidades na equipe principal, aparece o jovem Matheus Mendes, medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, em 2025. Filipe Mota e Maria Lúcia, campeões do mesmo evento, também foram convocados.
— É nosso segundo ano de preparação dentro do ciclo para Los Angeles 2028. Então, essa Seleção Brasileira que anunciamos agora é fruto de todo um trabalho que foi planejado e desenvolvido em 2025 e que segue em 2026. Esse grupo reúne os melhores skatistas brasileiros dentro do ranking mundial e também mantivemos o projeto do Grupo de Desenvolvimento, de olho nos nomes que têm potencial de crescimento para representar bem o Brasil - explicou Eduardo Dias, presidente da CBSk.
Veja a lista completa da Seleção Brasileira
Park
Feminino
Raicca Ventura – 08/03/2007 – Santo André (SP)
Fernanda Tonissi – 28/10/2006 – São Paulo (SP)
Yndiara Asp – 19/10/1997 – Florianópolis (SC)
Isadora Pacheco – 29/03/2005 – Florianópolis (SC)
Helena Laurino – 30/03/2012 – São Paulo (SP)
Sofia Godoy – 17/01/2009 – Campo Bom (RS)
Dora Varella – 31/07/2001 – São Paulo (SP)
Flavia Haraguchi – 05/06/2011 – Curitiba (PR)
Fernanda Galdino – 24/10/2010 – São Paulo (SP)
Mirella Haraguchi – 05/06/2011 – Curitiba (PR)
Masculino
Augusto Akio – 12/12/2000 – Curitiba (PR)
Pedro Barros – 16/03/1995 – Florianópolis (SC)
Luigi Cini – 20/06/2002 – Curitiba (PR)
Gui Khury – 18/12/2008 – Curitiba (PR)
Kalani Konig – 10/06/2007 – Florianópolis (SC)
Luiz Francisco – 24/07/2000 – Lorena (SP)
Pedro Carvalho – 29/04/2005 – Florianópolis (SC)
Pedro Quintas – 13/05/2002 – São Paulo (SP)
Dan Sabino – 13/06/2008 – São Paulo (SP)
Nicolas Falcão – 21/01/2009 – Florianópolis (SC)
Vicente Rigobello – 07/01/2009 – Florianópolis (SC)
Street
Feminino
Rayssa Leal – 04/01/2008 – Imperatriz (MA)
Pâmela Rosa – 19/07/1999 – São José dos Campos (SP)
Duda Ribeiro – 24/07/2010 – Maricá (RJ)
Isabelly Ávila – 30/08/2004 – Itapetininga (SP)
Maria Lúcia – 27/10/2009 – Canoas (RS)
Masculino
Giovanni Vianna – 26/01/2001 – Santo André (SP)
Kelvin Hoefler – 10/02/1993 – Itanhaém (SP)
Felipe Gustavo – 22/02/1991 – Brasília (DF)
Wallace Gabriel – 03/08/2002 – São Paulo (SP)
Ivan Monteiro – 20/11/1997 – São Paulo (SP)
João Lucas Alves – 19/01/2001 – Cachoeirinha (RS)
Filipe Mota – 04/10/2006 – Patos de Minas (MG)
Matheus Mendes – 08/06/2009 – Rio de Janeiro (RJ)
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias