Gabriel Medina se arrisca no snowboard em sede das Olimpíadas de Inverno

Tricampeão mundial e medalhista olímpico no surfe, o brasileiro Gabriel Medina se arriscou em uma modalidade de inverno. O atleta está em Livigno, na Itália, onde serão disputadas as provas do snowboard nas Olimpíadas de Inverno, e testou suas habilidades no esporte pela primeira vez. Veja no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

➡️Manex Silva conquista o melhor resultado do Brasil no Esqui Cross-Country

➡️Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno com histórias de superação

— Primeira vez fazendo isso... Adorei! Um dos melhores sentimentos do mundo. Não tinha tubo no mar, a gente improvisou - escreveu o atleta, em post publicado nas redes sociais.

As duas modalidades guardam muitas semelhanças entre si, e o surfe é considerado o ancestral de outros esportes de prancha, como o skate e snowboard. Assim como a competição nas ondas, na modalidade de neve os atletas se equilibram sobre uma prancha para a execução de manobras específicas.

continua após a publicidade

Nos Jogos de Milão-Cortina, o Brasil será representado por Pat Burgener e Augustinho Teixeira no snowbaord halfpipe. Pela primeira vez, o país chega com esperanças de medalha, especialmente pela participação de Pat, que recentemente conquistou o bronze na etapa de Calgary, da Copa do Mundo da modalidade. As classificatórias serão disputadas nesta quarta-feira (11), às 15h30 (horário de Brasília), enquanto as finais estão marcadas para sexta (13), no mesmo horário.

+Aposte no Brasil nas Olimpíadas de Inverno

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Gabriel Medina retornará ao circuito mundial em 2026 (Photo by Ed Sloane / POOL / AFP)

Gabriel Medina de volta ao Championship Tour em 2026

Em 2025, Gabriel Medina se ausentou das competições da World Surf League (WSL), após passar por uma cirurgia no ombro, em janeiro, para tratar de uma grave lesão sofrida durante treinamento. Em novembro do ano passado, a entidade confirmou a participação do brasileiro na temporada 2026, por meio de wild card.

— Gabriel Medina está oficialmente confirmado para a temporada de 2026 do Championship Tour. Ele foi Calouro do Ano aos 17 anos, campeão mundial aos 20. É Pipe Master (campeão em Pipeline), bicampeão no Taiti, responsável por quebrar um jejum de 45 anos sem um goofy ser campeão em J-Bay e um jejum de 15 anos sem um goofy ganhar em Snapper (Gold Coast). Ele foi o primeiro a dar um backflip em uma competição, é dono de alguns dos melhores tubos já vistos e ainda tem muito mais história para escrever no próximo ano - escreveu a WSL, na ocasião.

A temporada 2026 da WSL começa no dia 1º de abril, com a etapa de Bells Beach, na Austrália.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial