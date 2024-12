Presidente eleito do COB projeta Los Angeles-2028 e cita ‘geração perdendo fôlego’

Presidente eleito do Comitê Olímpico Brasileiro, Marco La Porta marcou presença no Prêmio Brasil Olímpico, nesta quarta-feira (11), no Rio de Janeiro. Em conversa com a imprensa antes do início do evento, o novo mandatário do COB assumirá em janeiro, projetou o 2025 da entidade e falou sobre a transição com a gestão de Paulo Wanderley.

- Estamos trabalhando bastante já com a equipe, escolhendo alguns nomes importantes. A transição, efetivamente, começa a partir do dia 6 de janeiro, mas a gente está conversando bastante com a equipe do COB, trocando algumas ideias, algumas informações importantes para a gente poder começar a trabalhar - começou Laporta.

- Nós temos alguns trabalhos. Primeiro é entender qual é o momento atual do COB, entender a gestão que está. Nós temos algumas preocupações em relação a Los Angeles-2028. A gente entende que tem uma geração que está perdendo o fôlego. Chegou em Paris muito forte, mas tem algumas preocupações em relação a Los Angeles. Vamos trabalhar, mapear direitinho os atletas e também começar a preparação da Brisbane em 2032 - completou.

Currículo de Marco La Porta

Marco La Porta foi oficial do Exército durante 30 anos, chegando ao posto de coronel, e hoje está na reserva. A vida militar, porém, sempre andou lado a lado com o esporte. Em 1992, se formou em Educação Física na Escola do Exército. Depois, também fez mestrado em Ciência da Motricidade Humana na Universidade Castelo Branco e cursos de especialização em treinamento esportivo na Universidade Gama Filho.

A modalidade mais próxima de La Porta é o triathlon, que envolve natação, ciclismo e corrida. Depois de praticar o esporte durante a carreira militar, se tornou treinador. Como vice-presidente da Confederação Brasileira de Triathlon, foi chefe de equipe nas Olimpíadas de Londres e Rio de Janeiro. Posteriormente, em 2017, foi eleito presidente da mesma entidade. Já fora do COB, acompanhou de perto os atletas brasileiros da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris.

O agora candidato da oposição se tornou vice-presidente do COB em 2018. No ano anterior, o presidente Carlos Arthur Nuzman renunciou ao cargo, dando lugar a Paulo Wanderley. La Porta, então, foi eleito vice com a ampla maioria dos votos, superando os concorrentes Marcel de Souza e José Medalha.

Durante boa parte dos seis anos de gestão, La Porta teve relação próxima com Paulo Wanderley. O dirigente foi escolhido, inclusive, como chefe de missão dos Jogos Pan-Americanos de 2019 e das Olimpíadas de Tóquio, edição em que o Brasil obteve o maior número de medalhas da sua história.