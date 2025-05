Presença garantida: Neymar irá à final da Kings League no Allianz Parque

Neste domingo (18), o Allianz Parque, casa do Palmeiras, receberá a final da Kings League Brasil, competição de fut 7 que tem Neymar como presidente de uma das equipes finalistas. Furia FC e Dendele FC se enfrentam na decisão do campeonato, que acontece pela primeira vez em território brasileiro. O Lance! apurou que o atacante do estará na cabine dos presidentes durante a partida, que acontece a partir das 20h30.

O jogador, que vem se recuperando lesão, tem sido ausente nos jogos mais recente da Furia na competição. Após marcar presença nas três primeiras rodadas, Neymar não pôde comparecer nos confrontos seguintes por conta da agenda com o departamento médico do Santos. O camisa 10 tem intensificado o processo de recuperação de uma lesão muscular para retornar aos gramados com o Peixe o mais rápido possível. O time de Sérgio Xavier encara o Corinthians às 16h, na Neo Química Arena.

Na semifinal, que aconteceu na última segunda-feira, o jogador tinha programado comparecer à Kings League Arena, espaço que recebe a competição que fica em Guarulhos, em São Paulo. Entretanto, Neymar foi ao Allianz Parque acompanhar o jogo do Santos contra o Ceará, pelo Brasileirão. Os dois compromissos aconteceram na mesma hora e o atacante assistiu à partida do estádio palmeirense.

Agora, retorna ao Allianz representando a Furia, time que firmou parceria para se tornar presidente no começo deste ano, logo após seu retorno ao futebol brasileiro. A equipe chega à decisão com a melhor campanha geral da primeira fase e, na sequência, passou sem sustos pelas semifinais do campeonato.

Além da vaga na final neste domingo, a Furia também será um dos times que vão representar o Brasil na Copa do Mundo de Clubes da Kings League, competição internacional que acontece em Paris, na França, entre 1º e 14 de junho. Apesar de não estar presencialmente nos jogos, Neymar tem acompanhado jogos da Furia e faz publicações sobre o desempenho da equipe.

Neymar é presidente da Fúria FC, equipe da Kings League Brasil (Foto: Kings League Brazil/Divulgação)

Quando a Furia garantiu o primeiro lugar geral e, consequentemente, a vaga para a etapa mundial, Neymar fez questão de fazer um post em comemoração ao feito e parabenizou o elenco pelo desempenho em campo.

- Depois de tanta luta, treinos e dedicação… vocês conseguiram!!!! Muito feliz por vocês e muito orgulho também…. É só o começo da linda história de vida que cada um de vocês tem. Bora que o show tem que continuar - diz a legenda.

Neymar distribui ingressos gratuitos

Além de mobilizar a torcida através das redes sociais, Neymar quer uma final com casa cheia no Allianz Parque. Por isso, na tarde deste sábado, véspera da decisão, publicou um link em suas redes sociais distribuindo ingressos gratuitos para torcedores irem à arena acompanhar a final do campeonato.

O atacante publicou um link com um formulário para ser preenchido pelo público para tentar concorrer a alguns ingressos para a partida (veja a publicação clicando aqui). No total, Neymar anunciou que estava presenteando com 250 entradas para a final, sem especificar para qual setor do estádio.

A reportagem do Lance! apurou que o evento já vendeu 90% dos ingressos e quase 30 mil pessoas vão lotar o estádio do Palmeiras para acompanhar a final entre Furia e Dendele. O preço dos ingressos variam entre R$ 34 e R$ 315. O setor superior sul já está esgotado e a expectativa é que todas as entradas sejam vendidas até a noite de domingo, quando rola a bola para o duelo.