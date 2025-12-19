A Lindoya Verão renovou seu acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Com o acordo, a marca seguirá como fornecedora oficial de hidratação das competições do calendário nacional do atletismo até 2028. A parceria envolve o fornecimento de água para atletas e participantes dos eventos organizados pela entidade. Ela vai estar com a entidade, portanto, até as Olimpíadas de Los Angeles (EUA), pelo menos

Em 2025, primeiro ano do acordo, a marca esteve presente em 27 competições do calendário nacional, atendendo 7,5 mil atletas. Isso além de treinadores, árbitros, integrantes de comissões multidisciplinares, dirigentes de clubes, federações e equipes de apoio.

A renovação mantém o modelo de fornecimento adotado desde o início da parceria, com foco em soluções desenvolvidas para o ambiente esportivo. São utilizadas garrafas próprias para o esporte, em substituição ao uso de copos descartáveis, ampliando o controle de consumo e reduzindo o desperdício.

- Renovar a parceria com a CBAt para 2026 é motivo de grande orgulho para a Lindoya Verão. Estar presente nas principais competições do atletismo brasileiro reforça nosso compromisso com a hidratação de qualidade, com a performance dos atletas e com a evolução do esporte no país - destaca César Dib, CEO da patrocinadora.

As embalagens utilizadas têm 240ml, volume superior aos copos tradicionais de 200ml, e contam com tampa de rosca, o que permite o fechamento após o uso. Segundo a empresa, a garrafa possui 62% menos PET em sua composição e foi desenvolvida para esportistas de rua, com menos voltas de rosqueamento, facilitando o manuseio durante provas e treinamentos.

- A parceria com a Lindoya Verão simboliza o cuidado de todos os envolvidos na realização dos nossos eventos. No atletismo, cada detalhe faz diferença, e a hidratação correta e com consciência ambiental é um dos detalhes que impactam diretamente - afirma Maiara Dias, supervisora de comunicação e marketing da CBAt.