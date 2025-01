São Paulo desiste da candidatura para sediar Jogos Pan-Americanos de 2031

A Prefeitura de São Paulo anunciou, na noite da quinta-feira (17), a desistência da candidatura para ser sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Em nota oficial, o poder municipal da capital paulista afirma que a decisão foi tomada junto ao governo do estado e que, a partir de agora, ambos apoiarão a candidatura das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói.

continua após a publicidade

➡️Brasileirão 2025 pode ter 90% dos times com bets como patrocinador máster; entenda

- A decisão, tomada em comum acordo com o governo do Rio e as prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, tem como base a relevante infraestrutura disponível das duas cidades – Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas em 2016 - afirma a prefeitura na nota.

Segundo o poder municipal, a intenção agora é trabalhar em conjunto para que os Jogos pan-Americanos sejam realizados no Brasil.

São Paulo demonstrou interesse em sediar o evento em outubro de 2024. Como cada país só pode indicar um candidato para ser sede, o Rio e a capital paulista teriam que enviar um dossiê de postulante ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) até esta sexta-feira (17). O Rio de Janeiro enviou a sua na tarde da quinta-feira (16).

continua após a publicidade

Eduardo Paes no lançamento da candidatura das cidades de Rio-Niteroi ao Pan de 2031 (Foto: Joyce Rodrigues e Bruno Vaz/Lance!)

No dia 29 de janeiro, o Comitê realizará uma assembleia para confirmar se Rio e Niterói serão as candidatas brasileiras. Se a candidatura da dupla for confirmada, ela será indicada à Odepa (Organização Pan-Americana).

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O anúncio da cidade que será a sede do Pan deve ser anunciada em agosto. Além do Rio, apenas Assunção, no Paraguai, manifestou interesse público em ocupar a posição até o momento.