Publicada em 12/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Pré-Olímpico Global de Tiro com Arco será realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 11 e 19 de abril. A competição é o último torneio classificatório para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Somente as finais da carabina e pistola terão transmissão pelo YouTube do Time Brasil.

Ao todo teremos 16 vagas olímpicas distribuídas na competição. São duas por gênero em cada uma das quatro provas individuais: carabina de ar 10m, carabina 3 posições, pistola de ar 10m e pistola 25m. As categorias serão preenchidas conforme a classificação final dos competidores.

Somente atletas que não obtiveram vagas em eventos anteriores estão elegíveis para a disputa, já que há um limite de duas cotas por Comitê Olímpico Nacional em cada modalidade. Caso algum atleta de um país que já tenha dois classificados vença a prova, a vaga será realocada para o próximo atirador na classificação final.

O Pré-Olímpico Global de Tiro Esportivo 2024 é o penúltimo evento classificatório de pistola e carabina em Paris 2024, mas a última chance para representantes da Ásia, África, América e Oceania. Em maio, o Europeu de Tiro Esportivo 25m e 50m concederá duas vagas Olímpicas na pistola 25m e na carabina 3 posições.

Depois disso, haverá a realocação de uma vaga pelo ranking internacional da modalidade em 9 de junho, além da divisão de cotas por universalidade e país-sede até o dia 28 de junho. Ao todo, o Brasil estará presente na competição com 17 atletas. Entre os convocados, Felipe Wu, prata nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Já os que estão confirmados para Paris, no masculino, temos Philipe Chateaubrian, que venceu a prova de pistola de ar 10 m no Campeonato das Américas de 2022 e assegurou uma vaga para o Brasil. No feminino, Georgia Furquim e Geovana Meyer asseguraram vagas inéditas no skeet e na carabina 3 posições no Pré-Olímpico das Américas.

(Foto: Divulgação/CBTE)

Confira os participantes brasileiros e a programação:

Carabina

Cássio Rippel

Dimas Ferreira

Eduardo Sampaio

Geovana Meyer

Leonardo Vagner

Victor Bayna

Pistola

Adalto da Silveira

Ana Luiza Ferrão

Cibele Breide

Emerson Duarte

Felipe Wu

Mariana Betoni

Marina Mendonça

Philipe Chateaubrian

Roberto Gomes

Tatiana Diniz

Vladimir da Silveira

Sexta-feira, 12 de abril

15:15 — 15:45: Primeira bateria classificatória — Pistola de Ar 10m por equipe mista *

Primeira bateria classificatória — Pistola de Ar 10m por equipe mista * 16:30 — 17:00: Segunda bateria classificatória — Pistola de Ar 10m por equipe mista

Segunda bateria classificatória — Pistola de Ar 10m por equipe mista 18:00: Final — Pistola de Ar 10m por equipe mista

* Prova não concede vaga aos Jogos Olímpicos

Sábado, 13 de abril

09:15 — 10:30: Primeira bateria classificatória — Pistola de Ar 10m feminino

Primeira bateria classificatória — Pistola de Ar 10m feminino 11:15 — 12:30: Segunda bateria classificatória — Pistola de Ar 10m feminino

Segunda bateria classificatória — Pistola de Ar 10m feminino 13:15 — 14:30: Primeira bateria classificatória — Pistola de Ar 10m masculino

Primeira bateria classificatória — Pistola de Ar 10m masculino 15:15 — 16:30: Segunda bateria classificatória — Pistola de Ar 10m masculino

Domingo, 14 de abril

09:30: Final — Pistola de Ar 10m feminino

Pistola de Ar 10m feminino 11:00: Final — Pistola de Ar 10m masculino

Pistola de Ar 10m masculino 15:15 — 15:45: Primeira bateria classificatória — Carabina de ar 10m por equipe mista *

Primeira bateria classificatória — Carabina de ar 10m por equipe mista * 16:30 — 17:00: Segunda bateria classificatória — Carabina de ar 10m por equipe mista

Segunda bateria classificatória — Carabina de ar 10m por equipe mista 18:00: Final — Carabina de ar 10m por equipe mista

* Prova não concede vaga Olímpica

Segunda-feira, 15 de abril

09:00 — 13:30: Bateria classificatória, etapa de precisão — Pistola 25m feminino

Bateria classificatória, etapa de precisão — Pistola 25m feminino 09:15 — 10:30: Primeira bateria classificatória — Carabina de Ar 10m masculino

Primeira bateria classificatória — Carabina de Ar 10m masculino 11:15 — 12:30: Segunda bateria classificatória — Carabina de Ar 10m masculino

Segunda bateria classificatória — Carabina de Ar 10m masculino 13:15 — 14:30: Primeira bateria classificatória — Carabina de Ar 10m feminino

Primeira bateria classificatória — Carabina de Ar 10m feminino 15:15 — 16:30: Segunda bateria classificatória — Carabina de Ar 10m feminino

Terça-feira 16 de abril

09:00 — 11:30: Bateria classificatória, etapa de tiro rápido — Pistola 25m feminino

Bateria classificatória, etapa de tiro rápido — Pistola 25m feminino 09:30: Final — Carabina de Ar 10m masculino

Carabina de Ar 10m masculino 11:00: Final — Carabina de Ar 10m feminino

Quarta-feira, 17 de abril

09:00 — 10:30: Primeira bateria classificatória — Carabina 3 posições masculino

Primeira bateria classificatória — Carabina 3 posições masculino 09:00 — 16:00: Primeira bateria classificatória — Pistola de tiro rápido 25m masculino

Primeira bateria classificatória — Pistola de tiro rápido 25m masculino 09:30 — 10:15: Final — Pistola 25m feminino

Final — Pistola 25m feminino 11:15 — 12:45: Segunda bateria classificatória — Carabina 3 posições masculino

Segunda bateria classificatória — Carabina 3 posições masculino 13:30 — 15:00: Primeira bateria classificatória — Carabina 3 posições feminino

Primeira bateria classificatória — Carabina 3 posições feminino 15:45 — 17:15: Segunda bateria classificatória — Carabina 3 posições feminino

Quinta-feira, 18 de abril

09:00 — 16:00: Segunda bateria classificatória — Pistola de tiro rápido 25m masculino

Segunda bateria classificatória — Pistola de tiro rápido 25m masculino 10:00 — 11:30: Fase eliminatória — Carabina 3 posições masculino

Fase eliminatória — Carabina 3 posições masculino 12:30 — 14:00: Fase eliminatória — Carabina 3 posições feminino

Sexta-feira, 19 de abril

09:30 — 10:30: Final — Carabina 3 posições masculino

Final — Carabina 3 posições masculino 11:30 — 12:30: Final — Carabina 3 posições feminino

Final — Carabina 3 posições feminino 13:30 — 14:30: Final — Pistola de tiro rápido 25m masculino