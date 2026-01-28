Praia Clube supera Flamengo em quadro geral de medalhas de 2025
Ranking do CBC confirma Pinheiros no topo e mudança no pódio em 2025
Uma mudança no Top 3 entre os maiores clubes formadores do esporte olímpico no Brasil chamou a atenção em 2025. Com o Pinheiros na liderança, assim como no ano anterior, foi a vez do Praia Clube superar o Clube de Regatas do Flamengo no Quadro Geral de Medalhas (QGM) do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). As medalhas conquistadas renderam o segundo lugar geral para a equipe mineira.
Essa conquista destaca o Praia como um clube que investe cada vez mais nas categorias olímpicas, tanto na base quanto no profissional. Não é mistério que a equipe seja uma das maiores potências do vôlei nacional. Além disso, o clube também se destacou no basquete, no beach tennis, no tiro esportivo e no vôlei de praia – modalidades em que conquistou medalhas de ouro.
A queda de desempenho do Rubro-Negro ocorre em um ano marcado por cortes realizados, o que coloca a situação interna em evidência. Ainda assim, foram registradas 13 medalhas ao todo, sendo oito de ouro, duas de prata e três de bronze, pelo Flamengo. Dessa forma, não é possível afirmar que a perda de espaço para o Praia seja um reflexo direto dessas mudanças.
O ranking reforça a regularidade do Pinheiros na liderança do QGM, com desempenho consistente ao longo do ciclo. Em 2025, o crescimento do Praia Clube foi determinante para a mudança no Top 3, permitindo à equipe mineira superar o Flamengo na classificação geral de medalhas. Mesmo com a queda em relação a 2024, a equipe carioca segue entre os clubes mais relevantes do país na formação de atletas olímpicos.
Entenda o ranking do CBC
Ao fim do segundo ano do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028, o CBC divulgou o ranking que reúne as medalhas conquistadas pelos clubes em competições nacionais, tanto na base quanto no principal. O quadro geral é um somatório dos Anos I e II, como foram denominados 2024 e 2025. Veja o ranking completo abaixo:
|Clube
|Estado
|2024
|2025
|Total
Esporte Clube Pinheiros
SP
22 medalhas
20 medalhas
42 medalhas
Praia Clube
MG
13 medalhas
17 medalhas
30 medalhas
Clube de Regatas do Flamengo
RJ
16 medalhas
13 medalhas
29 medalhas
Club Athletico Paulistano
SP
9 medalhas
18 medalhas
27 medalhas
Grêmio Náutico União
RS
5 medalhas
11 medalhas
16 medalhas
Minas Tênis Clube
MG
8 medalhas
6 medalhas
14 medalhas
Clube Paineiras do Morumby
SP
6 medalhas
4 medalhas
10 medalhas
Botafogo de Futebol e Regatas
RJ
4 medalhas
5 medalhas
9 medalhas
Sport Club Corinthians Paulista
SP
6 medalhas
2 medalhas
8 medalhas
Associação Desportiva Centro Olímpico
SP
4 medalhas
2 medalhas
6 medalhas
Para que serve esse ranking?
O Quadro Geral de Medalhas (QGM) do Comitê Brasileiro de Clubes é atualizado anualmente de forma parcial, acompanhando o ano-calendário. Ao final dos quatro anos do ciclo olímpico – 2024, 2025, 2026 e 2027 – será publicado o QGM consolidado da preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Esse levantamento servirá como um dos critérios para a Matriz de Bônus de Meritocracia Esportiva, utilizada nos próximos editais dos Eixos do Programa de Formação de Atletas do CBC.
O Programa de Formação de Atletas do CBC tem como objetivo fortalecer a base e garantir a continuidade do desenvolvimento esportivo no país. Um reflexo desse trabalho foi o desempenho brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris, quando o país conquistou 20 medalhas – três de ouro, sete de prata e dez de bronze. Desse total, 15 vieram de atletas vinculados a clubes formadores, evidenciando a importância do investimento na formação.
