Lucas Pinheiro brilha na Áustria e mantém o Brasil no topo do esqui alpino
Naturalizado, Lucas é líder no ranking mundial de slalom
- Matéria
- Mais Notícias
O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen conquistou uma expressiva medalha de prata no slalom gigante da etapa de Schladming, na Áustria, nesta terça-feira (27), válida pela Copa do Mundo de Esqui Alpino 2025/26. Com o tempo combinado de 2min15s11 nas duas descidas, o esquiador não apenas garantiu seu lugar no pódio, mas também consolidou sua posição como vice-líder do ranking mundial na modalidade, enquanto se mantém firme na liderança do slalom.
Lucas Pinheiro lidera ranking mundial de esqui após etapa na Áustria
Mais Esportes
Do calor tropical para o gelo olímpico: a audácia inesquecível dos heróis improváveis
Lancepédia
A ciência por trás das pistas: por que o gelo não é tudo igual
Lancepédia
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A vitória na prova austríaca ficou com o suíço Loic Meillard, que cravou 2min14s38. O pódio foi completado pelo francês Alban Elezi Cannaferina, terceiro colocado com 2min15s28. Braathen chegou a empolgar ao liderar a primeira descida com 1min08s21, apenas 0s06 à frente de Meillard, mas um desempenho mais discreto na segunda volta o levou à segunda colocação geral.
O resultado é um marco: esta é a décima medalha de Lucas defendendo o Brasil em etapas da Copa do Mundo, somando 22 pódios na carreira. A regularidade do atleta impressiona, marcando a oitava prova consecutiva em que ele termina entre os cinco primeiros colocados do circuito.
➡️ Bobsleigh: a F1 do gelo e o impacto da tecnologia na velocidade
➡️ Do calor tropical para o gelo olímpico: a audácia inesquecível dos heróis improváveis
A caminho de Milão-Cortina 2026
A performance de alto nível ocorre a apenas dez dias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, reforçando o excelente momento de Braathen.
Com os pontos somados, o brasileiro atingiu 347 no ranking do Slalom Gigante, a 103 pontos do líder, o suíço Marco Odermatt. Meillard, com 326 pontos, ocupa a terceira posição. No ranking geral, que considera as quatro disciplinas do esqui alpino (Downhill, Super-G, Slalom Gigante e Slalom), Lucas mantém a segunda colocação com 748 pontos, atrás de Odermatt (1.335) e à frente de Meillard (683), após 26 das 38 provas do calendário.
A prata na Áustria é o quinto pódio de Braathen na atual temporada. Ele já venceu o slalom em Levi, na Finlândia, em novembro de 2025, e foi segundo colocado em outras três etapas: Alta Badia (Itália), Adelboden e Wengen (ambas na Suíça). Das 16 etapas da Copa do Mundo na temporada, Lucas participou de 14 e ficou entre os dez primeiros em 13 delas. A única exceção foi na prova de Super G em Copper Mountain (EUA), uma modalidade na qual não é especialista e não competia há três anos.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Nesta quarta-feira (28), o esquiador volta a competir na prova de slalom, a partir das 13h45 (horário de Brasília), com transmissão pelo Sportv3. Esta será a última competição de Lucas antes dos Jogos Olímpicos de Inverno, que se iniciam em 6 de fevereiro, em Milano Cortina.
- Matéria
- Mais Notícias