Lucas Pinheiro brilha na Áustria e mantém o Brasil no topo do esqui alpino

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen conquistou uma expressiva medalha de prata no slalom gigante da etapa de Schladming, na Áustria, nesta terça-feira (27), válida pela Copa do Mundo de Esqui Alpino 2025/26. Com o tempo combinado de 2min15s11 nas duas descidas, o esquiador não apenas garantiu seu lugar no pódio, mas também consolidou sua posição como vice-líder do ranking mundial na modalidade, enquanto se mantém firme na liderança do slalom.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A vitória na prova austríaca ficou com o suíço Loic Meillard, que cravou 2min14s38. O pódio foi completado pelo francês Alban Elezi Cannaferina, terceiro colocado com 2min15s28. Braathen chegou a empolgar ao liderar a primeira descida com 1min08s21, apenas 0s06 à frente de Meillard, mas um desempenho mais discreto na segunda volta o levou à segunda colocação geral.

O resultado é um marco: esta é a décima medalha de Lucas defendendo o Brasil em etapas da Copa do Mundo, somando 22 pódios na carreira. A regularidade do atleta impressiona, marcando a oitava prova consecutiva em que ele termina entre os cinco primeiros colocados do circuito.

continua após a publicidade

➡️ Bobsleigh: a F1 do gelo e o impacto da tecnologia na velocidade

➡️ Do calor tropical para o gelo olímpico: a audácia inesquecível dos heróis improváveis

Lucas Pinheiro, do Brasil, celebra o segundo lugar no slalom gigante da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Schladming, Áustria, em 27 de janeiro de 2026. (Foto: Erwin Scheriau/Apa/Afp)

A caminho de Milão-Cortina 2026

A performance de alto nível ocorre a apenas dez dias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, reforçando o excelente momento de Braathen.

continua após a publicidade

Com os pontos somados, o brasileiro atingiu 347 no ranking do Slalom Gigante, a 103 pontos do líder, o suíço Marco Odermatt. Meillard, com 326 pontos, ocupa a terceira posição. No ranking geral, que considera as quatro disciplinas do esqui alpino (Downhill, Super-G, Slalom Gigante e Slalom), Lucas mantém a segunda colocação com 748 pontos, atrás de Odermatt (1.335) e à frente de Meillard (683), após 26 das 38 provas do calendário.

A prata na Áustria é o quinto pódio de Braathen na atual temporada. Ele já venceu o slalom em Levi, na Finlândia, em novembro de 2025, e foi segundo colocado em outras três etapas: Alta Badia (Itália), Adelboden e Wengen (ambas na Suíça). Das 16 etapas da Copa do Mundo na temporada, Lucas participou de 14 e ficou entre os dez primeiros em 13 delas. A única exceção foi na prova de Super G em Copper Mountain (EUA), uma modalidade na qual não é especialista e não competia há três anos.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Nesta quarta-feira (28), o esquiador volta a competir na prova de slalom, a partir das 13h45 (horário de Brasília), com transmissão pelo Sportv3. Esta será a última competição de Lucas antes dos Jogos Olímpicos de Inverno, que se iniciam em 6 de fevereiro, em Milano Cortina.