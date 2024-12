Terror dos brasileiros. O Praia Clube até lutou, mas foi derrotado para o Tianjin Bohai Bank (CHI) na semifinal do Mundial de Clubes de vôlei feminino. Na partida realizada neste sábado (21), o time chinês venceu o brasileiro por 3 sets a 1. A equipe já havia eliminado o Minas Tênis Clube com uma vitória ainda na fase de grupos.

Esta foi a primeira vez que um time chinês chegou a decisão da competição. Com parciais de 25/23, 25/21, 24/26 e 25/22, o grande destaque da partida vai para a ponteira Yingying Li. A atleta anotou 32 pontos no confronto e se isolou como a maior pontuadora do Mundial, tendo anotado 92 até o momento. Já pelo Praia Clube, é importante mencionar a boa partida de Nia Reed, com 23 pontos.

Como foi o jogo?

A equipe chinesa começou a partida muito eficiente no saque, dificultando a recepção brasileira. Desde o início, o bom bloqueio e a mão potente Li mostravam-se as armas do time chinês, que chegou a abrir 7 a 3. Se de um lado a líbero Liwen Liu parecia estar em todos os lugares, Natinha fazia o mesmo na quadra do Praia. No entanto, as bolas recuperadas nem sempre se transformavam em pontos para o Praia, que viu o Tianjin abrir 20 a 17 e, apesar de uma recuperação brasileira, a parcial terminou em 25 a 23 para o Tianjin.

Ao contrário do início da partida, o Praia começou o segundo set muito forte no saque e abriu 6 a 1 logo de cara. Mas o serviço de Li dificultou a vida da defesa brasileira e o placar empatou: 8 a 8. Após a reação, o time chinês conseguiu imprimir seu ritmo e abriu 19 a 12. No mesmo passo da primeira parcial, o Praia ensaiou uma reação com bons saques de Ju Carrijo, mas o set terminou em 25 a 21 para as chinesas.

Jogadoras do Tianjin Bohai Bank, durante partida contra o Praia Cubes, pelo Mundial de Clubes de vôlei feminino (Foto: Divulgação/Volleyball World)

O Tianjin parece ter sentido o cansaço e a terceira parcial foi equilibrada. Mesmo com início ruim, a equipe chinesa controlava uma vantagem de dois pontos no placar. Porém, no momento decisivo, Nia Reed conseguiu a virada para o Praia: 23 a 22 — a estadunidense teve a chance de matar a parcial, mas esbarrou em Yingying Li, novamente. Ainda assim, em bloqueio de Maiara Basso, as brasileiras levaram o set, por 26 a 24.

Precisando vencer apenas um set para garantir a vaga na final, as chinesas entraram com tudo no quarto set. Destaque do jogo, Li mostrou porque é considerada uma das melhores do mundo na posição — a equipe chegou a abrir 7 a 2. O Praia, entretanto, não venderia caro qualquer resultado, reagiu e virou a parcial para 11 a 10. Sem repetir os erros da parcial anterior, as chinesas viraram novamente e abriram quatro pontos de vantagem. As brasileiras tentaram reagir, mas o pedido de tempo do técnico adversário freou qualquer mobilização. Com isso, o Tianjin fechou a parcial em 25 a 21 e o jogo em 3 sets a 1.

Kuznetsova tenta ataque em partida do Praia Clube contra o Tianjin Bohai Bank, pelo Mundial de Clubes de vôlei feminino (Foto: Divulgação/Volleyball World)

O que vem por aí?

O outro finalista sairá do clássico italiano entre Conegliano, de Gabi, e Vero Vôlei Milão, de Paula Egonu. Quem vencer, encara o Tianjin na decisão e o perdedor enfrentará o Praia Clube na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes.