Carlos Alcaraz surpreendeu, nesta sexta-feira (20), os torcedores de futebol que acompanham o jovem tenista nas redes sociais. No Instagram, registros foram compartilhados do número três do mundo com a camisa do Boca Juniors. A ocasião foi uma partida anual amistosa de futebol, entre jogadores e treinadores, da academia Juan Carlos Ferrero, na Espanha.

Não é a primeira vez, no entanto, que Carlos Alcaraz aparece ligado ao futebol. O tenista é grande torcedor do Real Madrid, chamando atenção pelas suas comemorações "à la Bellingham". Além de ter sido visto vibrando pela seleção da Espanha, durante a conquista da Eurocopa de 2024.

Fora da Europa, Carlos Alcaraz também se mostrou um fã do futebol argentino. Durante sua visita ao país para o Argentina Open, em fevereiro, o tenista aproveitou para visitar La Bombonera. A passagem do espanhol na casa do Boca Juniors foi marcada pelo carinho que o craque demostrou pela equipe.

Este sentimento foi "revivido" antes da partida amistosa, desta quinta-feira (19), quando Carlos Alcaraz apresentou a camisa do Boca Juniors. O número 10, de Riquelme, também foi motivo da reação do tenista, que chegou mostrando o uniforme e sorrindo: "Dez de Román, senhores, os dez de Román".

De volta para o tenista, Carlos Alcaraz volta as quadras em janeiro de 2025 para o Australian Open. O desafio está agendado para acontecer nos dias 12 a 26 do primeiro mês do ano, e o espanhol lutará pelo único título de Gram Slam que ainda falta em sua carreira.

