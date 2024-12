Minas perde para Tianjin Bohai Bank e é eliminado do Mundial de Clubes

O Gerdau Minas perdeu para o Tianjin Bohai Bank, por 3 sets a 0 (parciais: 25/19, 25/22, 25/22), pelo Mundial de Clubes de vôlei feminino, nesta sexta-feira (20), em Hangzhou, na China. Com a derrota, a equipe mineira se despediu ainda na fase de grupos ao ser derrotado na última rodada. Jenna Gray e Yingying Li foram as maiores pontuadoras, ambas com 21 pontos.

Como foi a partida?

Pri Daroit anotou nove pontos na partida contra o Tianjin (Foto: VolleyballWorld)

A equipe chinesa começou pressionando o saque, dando trabalho para a linha de passe do Minas. E assim, o Tinajin abriu uma vantagem de seis pontos no começo do set. O Minas até melhorou com a entrada de Pri Daroit no lugar de Peña, mas com um número alto de erros, a equipe brasileira perdeu a parcial por 25 a 19.

No segundo set, o Minas até melhorou e cometeu menos erros e, com Kisy se destacando no ataque, a equipe brasileira conseguiu ser mais competitiva. No entanto, as chinesas venceram a parcial por 25 a 22. A situação se repetiu no terceiro set, Minas liderava em alguns momentos, mas na final, o Tijan retomou a frente do placar para fechar a partida em três sets.

Kisy foi a principal atacante do Minas no jogo. Jenna Gray concentrou as ações ofensivas do time na oposta que anotou 21 pontos. Em seguida, Thaisa teve 10, enquanto Pri Daroit fez nove. Do lado do Tianjin, o destaque do time foi a Yingying Li, que marcou 21 e comandou o ataque chinês na partida.

Situação do Praia Clube

A equipe de Uberlândia avançou sem precisar entrar em quadra nesta sexta-feira (20). O Praia Clube obteve a classificação com a vitória do Conegliano, da brasileira Gabi, sobre o Red Rockets, do Japão, por 3 sets a 0 (25/21, 25/20 e 25/19).