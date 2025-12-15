O Mundial de Clubes masculino de vôlei tem início na próxima terça-feira (16), com a final marcada para domingo (21). A competição acontece no Ginásio Mangueirinho, em Belém, no Pará. O Brasil será representado por Cruzeiro, Praia Clube e Campinas, mas terá que passar por grandes equipes do cenário mundial para levantar o tão sonhado troféu em casa.

Ao todo, oito times disputam o Mundial, divididos em dois grupos. Entre eles, destacam-se os brasileiros Praia Clube e Cruzeiro, o Perugia, da Itália, e o Osaka Bluteon, time japonês. Confira abaixo como as equipes chegam à competição:

Cruzeiro - Pentacampeão mundial

O Cruzeiro conquistou a vaga no Mundial de Clubes de vôlei masculino após se consagrar campeão do Sul-Americano. A equipe mineira, impulsionada pelo central Lucão e pelos ponteiros Douglas Souza e Oppenkoski, é a atual campeã da Superliga Masculina. O time acumula apenas duas derrotas em 11 jogos. Nesta temporada, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro e a Supercopa.

Ano passado, o Cruzeiro se consagrou pentacampeão mundial (2013, 2015, 2016, 2021 e 2024). Com isso, a Raposa se igualou ao Trentino, da Itália, como o time com mais títulos da competição.

Sada Cruzeiro na Superliga de Vôlei 25/26 (Foto: Reprodução / Instagram)

Perugia - Dominância na Itália

O Perugia lidera a tabela do Campeonato Italiano, com dez vitórias e duas derrotas. A equipe é bicampeã mundial, após os títulos conquistados em 2022 e 2023. Na busca pelo tricampeonato, o elenco conta com as estrelas do levantador Simone Gianelli e do central argentino Agustín Loser.

Perugia é uma das equipes participantes do Mundial de Clubes masculino de vôlei (Foto: Reprodução/ Instagram)

Praia Clube - Time novo, mas de grandes ambições

Atual vice-campeão sul-americano, o Praia Clube foi líder da Superliga por algumas rodadas, mas agora ocupa a terceira posição. Nesta temporada, a equipe foi bronze no Campeonato Mineiro após ser derrotado na semi pelo Cruzeiro. O time fez sua estreia no Mundial ano passado, mas por meio do convite de anfitrião, e não somou pontos, terminando sem vencer nenhum set.

O Praia tem como principais jogadores o ponteiro Lucas Loh e o central Isac, que, com 2,08m, promete dar trabalho para os adversários no bloqueio.

Praia Clube na Superliga 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Osaka Bluteon - Time de estrelas

Dominante na Liga Japonesa, o Osaka Bluteon chega ao Mundial como uma das equipes favoritas ao título. Isso porque o time reúne grandes nomes do voleibol internacional, como o levantador francês Brizard e o ponteiro cubano Miguel López. Nishida, estrela da Seleção Japonesa, também defende as cores do Osaka e promete dar trabalho aos adversários.