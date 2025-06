Possível embate entre Jones e Ngannou irrita Aspinal: ‘Nunca recusei uma luta’

Enquanto Jon Jones reacende o desejo de enfrentar Francis Ngannou em uma superluta, Tom Aspinall, atual campeão interino dos pesos-pesados, não poupou ironia ao comentar a situação. Em um vídeo em seu canal no YouTube, o inglês destacou que não tem o hábito de escolher adversários, contrastando com as atitudes do campeão linear do UFC.

A declaração de Aspinall reflete sua crescente frustração com a falta de progresso para a aguardada luta de unificação dos cinturões. Segundo ele, a postura de Jones, que parece estar mais interessado em lutas midiáticas fora do elenco atual do UFC, sugere que o confronto entre eles dificilmente ocorrerá.

- Dana White disse que eu sou o cara dele. Adoramos isso. Vou provar isso em breve. Está chegando - afirmou Tom Aspinall.

Provocações entre Aspinall e Jones

Aspinall, de 31 anos, já havia expressado anteriormente que desistiu da ideia de enfrentar Jones, citando a inatividade do americano e os frequentes rumores sobre sua aposentadoria. Agora, com Jones indicando um retorno apenas para lutar com Ngannou, que nem faz mais parte do UFC, o inglês se posicionou criticamente.

- O dia em que eu começar a fugir de lutas e recusar adversários é o dia em que vou me aposentar. Nunca recusei uma luta na minha vida, e nunca vou. Quem quiserem que eu enfrente, é quem eu vou enfrentar - declarou.

Apesar das críticas, Aspinall se mantém pronto para enfrentar qualquer oponente. Enquanto isso, a divisão dos pesos-pesados permanece incerta: Jones não tem previsão de retorno após lesão e cirurgia, e Ngannou continua disponível no mercado, fora dos planos imediatos do UFC.

