Calderano e Takahashi vencem jogo ‘familiar’ e avançam em Buenos Aires

Nesta sexta-feira (25), um confronto familiar entre brasileiros definiu uma dupla semifinalista do WTT Contender de Buenos Aires. Hugo Calderano e Bruna Takahashi, recentemente vice-campeões do Star Contender da Eslovênia, confirmaram o favoritismo sobre Giulia Takahashi, irmã de Bruna, e Felipe Doti, com vitória em três sets, com parciais de 11/6, 12/10 e 11/6.

Os próximos adversários de Calderano e Takahashi são os indianos Ankur Bhattacharjee e Ayhika Mukherjee. A parceria, que veio do qualifying, desbancou o sul-coreano Oh Junsung e a japonesa Miyu Nagasaki nas quartas de final. Data e horário das partidas válidas pela semifinal ainda não foram divulgados pela World Table Tennis (WTT).

Giulia Takahashi jogou com parceiro diferente no WTT Contender (Foto: Divulgação/ ITTF Américas)

Como foi o jogo

Giulia Takahashi costuma competir nas duplas mistas ao lado de Guilherme Teodoro, mas como o parceiro se casou recentemente e não foi para Buenos Aires, disputou o torneio ao lado de Felipe Doti, em parceria ainda sem muito entrosamento. Mais experientes, Hugo Calderano e Bruna Takahashi não tiveram muita dificuldade para vencer a primeira parcial por 11 a 6.

No segundo set, Hugo e Bruna conseguiram colocar 10 a 6 no placar, com quatro set points, mas viram Giulia e Felipe diminuírem a diferença para dois pontos, pedindo tempo. A dupla jovem forçou erros dos adversários e conseguiu o empate, mas Calderano encaixou um ataque para fechar a parcial por 12 a 10.

O jogo foi decidido no terceiro set, que teve Giulia e Felipe arriscando mais e, consequentemente, cometendo mais erros. Hugo e Bruna mantiveram o domínio da partida e confirmaram a vitória, novamente com 11 a 6 na parcial.

Calderano volta a competir no individual

Hugo Calderano volta a jogar pelo WTT Contender de Buenos Aires ainda nesta sexta-feira (25), na chave individual. O brasileiro enfrenta o português Tiago Apolonia, pelas oitavas de final, a partir das 18h45 (horário de Brasília).