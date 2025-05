A partir desta sexta-feira (9), a capital federal recebe o Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025, na Arena BSB Nilson Nelson. Um dos principais eventos no calendário nacional, a competição não contará com a participação de Rebeca Andrade, maior estrela da ginástica brasileira na atualidade.

Após o sucesso nos Jogos Olímpicos de Paris, com quatro medalhas conquistadas (ouro no solo, prata no individual geral e salto e bronze por equipes), Rebeca Andrade tem se dedicado à recuperação física, além de compromissos pessoais e comerciais. Em setembro do ano passado, ela chegou a disputar o Brasileiro de Ginástica, mas competiu em apenas dois aparelhos, o salto e as barras assimétricas.

Rebeca Andrade segue com os treinamentos e o principal foco da temporada é o Mundial de Ginástica em Jacarta, na Indonésia, que acontece em outubro. Conforme antecipado pela própria atleta ainda durante as Olimpíadas, ela deve ser ausência nas disputas do solo, devido ao desgaste físico.

- Vou treinar para este Mundial, espero que dê tudo certo e tenha bons resultados. Não falo nem de estar no pódio. Claro que a gente trabalha para que isso aconteça, mas se não acontecer, está tudo bem. Quero chegar na competição e poder ajudar a equipe, estar todo mundo junto. Então, esportivamente, o objetivo é o Mundial - disse Rebeca, ao portal Olympics.com.

Medalhistas olímpicas são ausência

Além de Rebeca Andrade, outras ginastas que participaram da conquista da medalha de bronze por equipes em Paris também não competirão no Troféu Brasil neste fim de semana, também priorizando a recuperação física e mental.

Medalhistas olímpicas se recuperam no início do ciclo para LA 2028 (Foto: Miriam Jeske/COB)

Flávia Saraiva passou por procedimento cirúrgico no ombro direito, após os Jogos de Paris, enquanto Lorrane Oliveira cuida de uma lesão crônica no pé. Jade Barbosa e Júlia Soares estão em Brasília para eventos com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), mas também não competem. Ginasta mais experiente do grupo, aos 33 anos, Jade passou por uma cirurgia no joelho em dezembro, visando o próximo ciclo olímpico, e Júlia passa por tratamento para dores na tíbia.