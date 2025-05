Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, duas das principais estrelas do Aberto de Roma, estrearam com vitória nesta sexta-feira (9). Enquanto a líder do ranking superou a russa Anastasia Potapova (duplo 6/2), o número 3 do mundo eliminou o sérvio Dusan Lajovic (duplo 6/3).



Esta é apenas a segunda participação do tenista espanhol na capital italiana. Em 2023, então vice-líder do ranking, Alcaraz venceu o compatriota Albert Ramos-Vinolas (72º) na estreia e, na rodada seguinte, foi superado pelo húngaro Fabian Maroszan (135º). Na temporada atual, o espanhol tem como principal conquista o Masters 1000 de Monte Carlo, pela primeira vez na carreira.







Quem Sabalenka e Alcaraz enfrentam na próxima fase

Recuperado de uma lesão que o fez desistir do Masters 1000 de Madri, há duas semanas, Alcaraz enfrenta, na segunda rodada em Roma, o vencedor do confronto entre o americano Alex Michelsen (32º) e o sérvio Laslo Djere (64º).

Após a vitória desta sexta, Sabalenka, que vem do título em Madri, fez graça e disse que teve a opção de jogar às 7h ou às 11h. E preferiu a segunda opção para jantar massa ou pizza. Confira abaixo:



Na próxima rodada, a número 1 do mundo enfrenta a americana Sofia Kenin (31ª, que derrotou a russa Anastasya Pavlyuchenkova na estreia. Há dois anos, a tenista dos EUA superou a rival na estreia em Roma. Foi a única vitória de Kenin em quatro duelos contra a bielorrussa até hoje na carreira.

Atual vice-campeã, Sabalenka, assim como Alcaraz, busca título inédito. Tanto na semifinal de 2022 quanto na decisão do ano passado, a bielorrussa foi superada pela polonesa Iga Swiatek.

Aryna Sabalenka devolve a bola contra a russa Anastasia Potapova em Roma (PIERO CRUCIATTI / AFP)