Ginasta brasileira apresenta série ao som de Rei Leão; veja vídeo

A ginasta brasileira Babi Domingos retornou às competições internacionais em grande estilo. Nesta sexta-feira (9), ela estreou na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica de Portimão, em Portugal, e apresentou sua série de arco na etapa classificatória. Ao som de Rei Leão, ela conseguiu nota de 28.350.

Brasil vai à Copa do Mundo de Ginástica Rítmica com novidades

Na disputa de individual, ainda nesta sexta-feira (9), acontece a classificatória da bola, enquanto as classificatórias de maças e fita estão programadas para o sábado (10). Além de Babi Domingos, a brasileira Samara Sibin também compete no individual.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil também foi a Portimão com a equipe de conjunto, que faz sua estreia nesta temporada, marcando o início do ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028. A equipe se apresenta nesta sexta-feira (9), pelas qualificatórias com 5 fitas e, no sábado (10), com a série de 3 bolas e 2 arcos. Todas as finais estão agendadas para o domingo (11).

Babi Domingos fez sucesso com Lady Gaga

A curitibana Babi Domingos teve um ótimo ciclo olímpico e conquistou resultados históricos nos Jogos de Paris em 2024. Na ocasião, ela se tornou a primeira brasileira a disputar a final do individual geral em Olimpíadas. Além disso, ela também se classificou para a final da fita, com uma série embalada pelo hit Bad Romance, da cantora Lady Gaga.

Barbara Domingos se apresentou ao som de Lady Gaga (Foto: Ricardo Bufolin/ CBG)

A ginasta de 25 anos teve uma trajetória de superação para chegar até os Jogos Olímpicos, com duas lesões no quadril e uma cirurgia, passando por um longo afastamento da ginástica. Mesmo assim, em seu retorno, Babi conquistou cinco medalhas nos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago: o ouro no individual geral, bola e fita, além de duas pratas, no arco e maças.