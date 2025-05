Chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur destacou o “bom ritmo” da equipe em determinado momento das atividades desta sexta-feira (30), mas admitiu que o dia foi de altos e baixos no circuito de Barcelona. O dirigente, inclusive, chegou a rebater os “comentários exagerados” de Lewis Hamilton sobre a performance da SF-25, deixando claro que o carro “não estava tão horrível quanto ele disse no rádio”.

No TL1, a dupla de Maranello terminou dentro do top-4, com o heptacampeão em terceiro e Charles Leclerc logo atrás, com apenas 0s142 separando os dois na tabela de tempos. Momentos mais tarde, no TL2, o monegasco anotou 1min13s260 no cronômetro e encerrou o dia na quinta colocação, enquanto o #44 despencou e foi apenas o 11º — mais de 0s7 atrás de Oscar Piastri, primeiro colocado.

— Tivemos um ritmo muito bom nesta manhã. E um pouco mais de dificuldade à tarde. Conseguimos uma boa volta com Charles antes do erro na curva 7, ele estava ganhando tempo. Mas o objetivo é encaixar uma volta completa e não apenas fazer algumas boas curvas. Depois, tivemos um pouco mais de dificuldade no início de cada stint nas simulações de corrida — continuou Vasseur.

— Mas acho que o mesmo também vale para alguns dos outros carros. A pista estava muito suja, com muitos detritos, e assim que o piloto saía do traçado ideal, era bem difícil se recuperar — acrescentou o chefe da Ferrari, que ainda rebateu as reclamações feitas por Hamilton durante os treinos.

— Ele também fez um stint final forte com os pneus macios, dentro dos tempos de volta dos dois primeiros. Isso mostra que o carro não estava tão horrível quanto ele disse no rádio. Mais uma vez, os comentários que fazem quando estão dentro do carro, para mim, não são um drama, desde que voltem para o motorhome e façamos um debriefing construtivo. Isso é o mais importante — encerrou.

A Fórmula 1 realiza o GP da Espanha de 30 de maio a 1º de junho, em Barcelona, nona etapa da temporada 2025.