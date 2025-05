Gabriel Bortoleto ainda não colocou as mãos nas atualizações levadas pela Sauber ao GP da Espanha, mas, mesmo assim, fez um balanço positivo da evolução do carro. O brasileiro destacou que as novidades parecem promissoras e torceu para conseguir destravar um pouco mais de potencial no carro.

Neste fim de semana, além de aderir à nova diretiva técnica da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), a Sauber apresentou uma nova tampa de motor e um novo assoalho. No primeiro dia de trabalhos em Barcelona, Gabriel cravou 1min13s959 e ficou com o 17º tempo, 1s199 mais lento do que Oscar Piastri, que colocou a McLaren no topo da folha de tempos na Espanha.

— No geral, foi uma sexta-feira tranquila: passamos por todo o programa sem nenhum problema, o que é sempre um jeito positivo de começar o fim de semana — disse Bortoleto.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no Grande Prêmio de Mônaco (Foto: Andrej ISAKOVIC/AFP)

Diferente de Nico Hülkenberg, que encerrou a sexta-feira em 12º, Bortoleto não usou o pacote de atualizações em Barcelona.

— Ainda não tenho as atualizações no carro. Estou usando o mesmo pacote que usamos nas últimas corridas, enquanto Nico testou as especificações atualizadas. Pelo que coletamos até aqui, as atualizações parecem promissoras, o que, com certeza, é encorajador para o restante do fim de semana — ponderou Gabriel Bortoleto.

Nico Hulkenberg, da Sauber, no Grande Prêmio de Mônaco (Foto: Andrej ISAKOVIC/AFP)

Por fim, Bortoleto destacou a proximidade das equipes e torceu para que as atualizações o ajudem a melhorar o desempenho.

— Como sempre, o pelotão está incrivelmente apertado: tomara que as novas peças e uma volta limpa e forte nos ajudem a destravar um pouco mais de performance e nos coloquem na briga certa — encerrou o brasileiro.

Próximos compromissos do GP da Espanha

Os carros voltam à pista neste sábado (31), com o terceiro treino livre às 7h30 (de Brasília). A classificação acontece na sequência, às 11h.

➡️ Sábado, 24 de maio

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV