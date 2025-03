O atleta Almir Cunha dos Santos, também conhecido como Almir Júnior, foi desclassificado da final do salto triplo e perdeu o bronze do Mundial Indoor. Na madrugada desta sexta-feira (21 de março de 2025), ocorreu um evento inesperado com o brasileiro durante a competição de Nanjing. A desclassificação resultou de um protesto feito pelos competidores que terminaram em quarto e quinto lugares, que alegaram o uso de uma sapatilha não aprovada pela World Athletics (WA), a autoridade máxima do atletismo mundial.

A equipe brasileira, ao ser informada, apresentou imediatamente uma apelação contra a decisão. No entanto, a WA não aceitou a apelação. Com a desclassificação de Almir, Hugues Fabrice Zango, de Burkina Faso, recebeu a medalha de bronze com um salto de 17,15 metros. Jordan Scott, da Jamaica, ficou em quarto lugar com um salto de 17,10 metros.

O incidente provocou controvérsia, especialmente porque os atletas têm liberdade para escolher o material de seus patrocinadores. Questionado sobre o incidente, Almir Júnior declarou não ter sido informado sobre a proibição da sapatilha usada na final. Ele também destacou que o equipamento foi verificado pela organização do Mundial na câmara de chamada sem objeções.

Este caso levantou questões sobre a comunicação e o controle de equipamentos aprovados em competições de alto nível. Tanto os delegados da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) quanto a própria WA haviam divulgado listas de sapatilhas aprovadas antes do campeonato. Isso torna a desclassificação ainda mais decepcionante para Almir e para a equipe brasileira.