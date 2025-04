Carlos Prates critica astro da sua categoria no UFC: ‘Ninguém quer ver’

Um dos nomes mais populares dos meio-médios do UFC, Carlos Prates deu a sua visão sobre a categoria do Ultimate. Em exclusiva para o Lance!, o brasileiro falou sobre quem deve ser o próximo desafiante ao cinturão e analisou o estilo de luta do atual campeão, Belal Mohamed. Confira o trecho da entrevista no vídeo acima.

O título dos meio-médios estará em jogo no UFC 315, entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena. Islam mackachev, atual campeão dos leves, é um dos interessados no resultado dessa luta, pois tem a pretensão de briga pelo cinturão da categoria de cima. No entanto, Carlos Prates deu a sua opinião sobre quem será o próximo desafiante ao topo.

- Acho que o Sean Brady. Ele é o número um agora na divisão. E acredito que ele vai ter que fazer mais uma luta. Ninguém quer ver esse cara como campeão, ninguém quer ver um cara que faz luta chata sendo campeão. Então, talvez ele - comentou Carlos Prates.

Sem perder o "respeito" pelo campeão, Carlos Prates analisou o estilo de luta de Belal Muhammad, e no que isso impacta nas vendas de Pay-per-view (PPV) do UFC.

- O cara é bom, muito bom. Ele é bom, é bom. Mas é uma coisa que não vende, né? Ninguém quer ver o Belal Mohamed, é o campeão, o máximo respeito é ele, tem um jogo muito bom. Ninguém quer ver, não é um entretenimento que as pessoas vão pagar o ticket para ir lá, o ticket caro para caramba, pagar o pay per view para ficar assistindo um cara desse - finalizou Carlos Prates.

Carlos Prates tem 1,85m de altura e 1,98m de envergadura. Seu cartel atual no MMA é de 21 vitórias, sendo 16 por TKO, três por finalização e duas por decisão; e seTE derrotas, sendo duas por TKO, três por finalização e duas por decisão. Vale ressaltar que o brasileiro é faixa preta de jiu-jitsu e soma mais de 100 lutas de muay thai.