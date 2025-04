Treinador de Charles Do Bronx cobra definição de Makhachev e pressiona UFC

Diego Lima, treinador e empresário de Charles Do Bronx, mostrou desconforto a respeito da indefinição sobre o futuro de Islam Makhachev na divisão dos pesos-leves (70 kg) do UFC. O líder da "Chute Boxe São Paulo" cobrou uma atitude do Ultimate, e exigiu que o russo decida se vai defender o cinturão ou deixar ele vago, rumo aos meio-médios (77 kg).

A última atuação de Makhachev, foi em janeiro deste ano, quando finalizou o brasileiro Renato Moicano, em uma luta marcada de última hora. Ainda sem compromisso marcado, o russo está no aguardo da definição do duelo entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, pelo cinturão meio-médio, que acontece no UFC 315. Caso o australiano vença, cresce a possibilidade de o atual campeão dos leves subir de categoria para desafiá-lo.

Diego Lima é contra a ideia de deixar os rivais de Makhachev na divisão até 70 kg estagnados. O treinador vê com bons olhos a criação de um cinturão interino, caso o russo lute nos meio-médios.

- Se o Makhachev subir? Então ele perde o cinturão. É igual ao [Ilia] Topuria. Acho que o UFC vai pedir para escolher. Se ele disser ‘vou lutar’ (nos meio-médios), então tem que criar um interino. Não dá pra travar uma divisão inteira. Particularmente, acho um absurdo segurar uma categoria - declarou Diego Lima ao site MMA Fighting.

O treinador lembra que outros lutadores já abriram mão de seus cinturões ao mudar de categoria, como Topuria, e critica a postura de campeões que mantêm o título inativo. Para ele, o cinturão não deve ser um trunfo estratégico, mas um compromisso esportivo.

- Os atletas lutam muito para chegar a uma disputa de título. E quando conseguem, alguns querem ficar sentados nele. Não deveria ser assim - completou.