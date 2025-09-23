Gamrot insinuou que Oliveira está preocupado com seu estilo de luta, mesmo sem ter treinado um camp completo.

O peso leve Mateusz Gamrot está decidido a conseguir a luta com Charles Do Bronx no UFC Rio. O polonês, que disse ter viajado aos Estados Unidos para treinar para o duelo com o brasileiro, provocou Oliveira nas redes sociais, dando a entender que o ex-campeão estava preocupado com seu estilo de jogo.

Após fazer um desenho com inteligência artificial em que provoca Charles, com a figura de um frango em sua mão, Gamrot disse que o brasileiro estava apreensivo com o seu jogo de chão e por isso ainda não tinha aceitado o duelo com ele - oficialmente não há confirmação de que o UFC ofereceu a luta a Mateusz ou a Charles.

- Ouvi dizer que você está preocupado com o meu estilo (de luta), mesmo tendo tido um camp completo de treinos. Eu não tive nenhum, e ainda assim estou pronto para entrar no octógono. Com duas semanas para me preparar – e já estou aqui na ATT (American Top Team) - comentou Gamrot.

Provocações para Do Bronx aceitar luta no UFC Rio

O polonês segue em sua encruzilhada para tentar atrair Charles Do Bronx. Através de suas redes sociais, Gamrot disse que o ‘’leão’’, referindo-se ao brasileiro, está com medo de lutar com um grappler, mesmo tendo o recorde de finalizações no Ultimate.

- O leão detém o recorde de mais finalizações no chão na história do UFC, (mas) ele tem medo de aceitar (a luta) com um grappler (risos) - provocou.

Brasileiros tentam a sorte

Diego Lopes não descartou enfrentar Do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Além de Gamrot e dos descartados Renato Moicano e Benoit St. Denis, outros dois brasileiros se colocaram à disposição para enfrentar Charles Do Bronx. Ao canal Laerte Viana na Área, Diego Lopes admitiu que, se fosse chamado pelo UFC, aceitaria enfrentar Oliveira.

- Claro. Por que não? Claro que eu toparia. Ainda mais porque o Charles é uma lenda do esporte brasileiro. Como eu sempre tenho falado, eu nunca vou negar nenhuma luta. Se o UFC acha que eu sou o cara indicado para lutar com ele e me ligar, claro que sim. Sem nenhum problema. Sem pensar duas vezes - comentou Lopes.



Já o peso galo Vinicius ‘’LokDog’’ Oliveira, que luta duas categorias abaixo de Charles, mas já planeja subir para o peso pena, fez um desafio mais arrojado. Nas suas redes sociais, Vinicius fez um apelo ao Ultimate.

- E aí, Charles Oliveira, o problema da divisão. Receberam dez ligações e não aceitaram? Me liga! Posso ser o 11º e não vou correr dessa luta! Olha aqui, estou no teu peso, gordinho. Ei, Dana, me chama para lutar. Me liga que eu pego essa luta no Rio contra o Charles. Se o Charles quer lutar, está sem luta e os caras estão dizendo que estão com dor de barriga, dor de cabeça. Eu não tenho nada. Estou no ódio, pego essa luta, estou no peso dele. Não preciso nem emagrecer, estou pronto. Duvido me colocar para baixo e me finalizar. Você é o problema da divisão? Então cheguei! Sou seu pesadelo. UFC Rio: me aguarde que estou chegando.