Incêndios em Los Angeles: NBA adia partida e NFL transfere jogo de playoff

A NBA e a NFL divulgaram comunicados sobre o adiamento ou transferência dos jogos dos times de Los Angeles devido aos incêndios que afetam a cidade. A partida de basquete que seria disputada na próxima quinta-feira (9) foi postergada, enquanto um dos confrontos da liga de futebol americano foi realocado para o estado do Arizona. Ao todo, são cinco focos de incêndio espalhados pela cidade e mais de 80 mil pessoas desalojadas.

O Los Angeles Lakers iria enfrentar o Charlotte Hornets. A partida seria realizada às 19h30 (no horário de Los Angeles). Até então, a NBA não definiu uma nova data.

— Toda a família NBA está com seus pensamentos e apoio à comunidade de Los Angeles durante esse momento tão difícil. Nós somos gratos a todos os bombeiros e socorristas que estão demonstrando enorme bravura. Nossas orações seguem com aqueles que estão sendo afetados pela devastação inimaginável causada pelos incêndios — escreveu a NBA em nota.

Técnico do Lakers foi afetado pelos incêndios

O técnico da franquia de Los Angeles, JJ Redick, teve que ser evacuado de sua casa. O norte-americano e sua família moram na região de Pacific Palisades, uma das mais afetadas pelos incêndios.

— Só quero reconhecer e enviar pensamentos e orações a todos em Pacific Palisades agora. Sei que muitas pessoas estão surtando, incluindo minha família, então só queria reconhecer isso e mandar pensamentos e orações, com certeza, espero que todos fiquem seguros — disse JJ antes da partida dos Lakers na última terça-feira.

Ao todo, são cinco focos de incêndio espalhados pela cidade de Los Angels (Foto: Apu Gomes / AFP)

A partida entre Los Angeles Rams e Minnesota Vikings será realizada na segunda-feira (13), em jogo válido pela rodada do Wild Card da NFC. Com o calendário apertado rumo ao Super Bowl, que será no dia 7 de fevereiro, a alternativa foi transferir o duelo para o estado do Arizona.

— A prioridade da NFL é a segurança da comunidade de Los Angeles. Nós somos gratos pelo incansável esforço dos socorristas. Nossos corações estão com a cidade de Los Angeles e todos os afetados pelos incêndios. Nós seguimos nos preparando para a partida entre Vikings e Rams acontecer como programado na noite de segunda-feira, no SoFi Stadium. Assim como em todos os jogos, temos um plano de contingência caso precisemos trocar o lugar da partida. Se necessário, a partida será disputada no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona. Nós vamos monitorar de perto como os incêndios se desenvolvem e vamos continuar em contato com as autoridades públicas, ambas as equipes e a associação de jogadores da NFL. — disse a organização, em nota.

Outras ligas foram afetadas pelos incêndios

Na liga profissional de Hóquei dos EUA (NHL), a partida entre Los Angeles Kings e Calgary Flames foi adiada devido aos incêndios. O jogo ainda não tem uma nova data marcada.