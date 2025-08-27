Pivô do Flamengo se lesiona na Americup antes de Intercontinental

O pivô Ruan Miranda, do Flamengo, sofreu uma lesão durante a partida do Brasil contra os Estados Unidos na Americup de basquete. O atleta convocado da seleção sofreu uma entorse no joelho esquerdo e precisou sair de quadra carregado pelos colegas. Além de desfalcar o time, o pivô também preocupa o Flamengo, que disputa o Intercontinental, que acontece em menos de um mês.

Desde o início da fase de grupos da Americup, Ruan Miranda fez um total de 17 pontos, o que equivale a 8,5 por jogo. Além disso, ele marcou 4,5 rebotes por partida, em média. No Flamengo, durante a última temporada do NBB, ele marcou o total de 11,7 pontos e 5,8 rebotes.

Ruan Miranda é atleta do Flamengo e da Seleção de basquete (Foto: Divulgação / Fiba)

O Campeonato Intercotinental de Basquete acontece entre os dias 18 e 21 de setembro, em Singapura, na Ásia. No grupo do Flamengo, estão os times Illawarra Hawks e a NBA G League United (uma espécie de seleção de jogadores da liga secundária oficial da NBA). Na competição toda, o Rubro-Negro disputa contra cinco times.

Na Seleção, Ruan Miranda se junta a Georginho e Benite na lista de desfalques. A equipe passou pela fase de grupos com apenas uma derrota contra os Estados Unidos.

Confira a nota oficial da Conferderação Brasileira de Basquete sobre a lesão de Ruan Miranda

"O pivô Ruan Miranda sofreu uma entorse no joelho direito durante o primeiro tempo do duelo entre Brasil e Estados Unidos pela @AmeriCup!"

"O atleta está sob os cuidados do Departamento de Saúde da CBB e fará uma ressonância nesta quarta, 27, para diagnóstico completo."

Brasil perde para os Estados Unidos

Os Estados Unidos derrotaram o Brasil na última partida da fase de grupos da Americup de Basquete. A Seleção vinha de dois jogos invictos, mas chegou ao duelo com dois desfalques por conta de lesões. Com as adversidades, os brasileiros conseguiram fazer uma partida equilibrada, dominando boa parte da diisputa, mas levando a pior no placar de 90 a 78 para os Estados Unidos.