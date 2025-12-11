Pivô alcança grande marca e entra em grupo de LeBron e Wembanyama

Apesar da derrota do New Orleans Pelicans para o San Antonio Spurs por 135 a 132 no início da semana, Derik Queen roubou a cena em Nova Orleans. O pivô de apenas 20 anos, 13ª escolha do Draft de 2025, alcançou um triplo-duplo com números impressionantes: 33 pontos, 10 rebotes e 10 assistências.

O feito colocou Queen em um grupo seleto, tornando-o o quinto jogador na história da NBA a registrar um triplo-duplo antes de completar 21 anos. O calouro dos Pelicans agora divide a estatística com lendas e estrelas atuais como LeBron James, Luka Doncic, Victor Wembanyama e De'Aaron Fox. Desses, Doncic, que lidera o ranking com 10 triplos-duplos jovens (conquistados quando ainda jogava pelo Dallas Mavericks), é o recordista.

Derik Queen no San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans (Foto: Tyler Kaufman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Desempenho de gala:

Queen não só marcou um triplo-duplo, como estabeleceu um novo marco na liga. Ele se tornou o primeiro calouro na história da NBA a combinar essa performance com pelo menos quatro tocos, registrando cinco na partida.

Durante os 33 minutos em quadra, o jovem demonstrou uma notável eficiência ofensiva, acertando 11 de 15 arremessos. Nada menos que 29 dos seus 33 pontos foram anotados no segundo tempo, uma demonstração de sua capacidade de elevar o nível de jogo nos momentos cruciais. A combinação de pontos, rebotes, assistências e tocos em uma única partida só havia sido atingida por veteranos como LeBron James e Nikola Jokic desde o ano 2000.

Apesar da atuação heroica de Queen e da tentativa de reação que reduziu uma desvantagem de 20 pontos, os Pelicans não evitaram o revés. A derrota foi a 22ª da equipe na temporada, mantendo o time de Nova Orleans na lanterna da Conferência Oeste, com um retrospecto de apenas três vitórias.