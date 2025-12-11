Com sobra, Conegliano supera Praia Clube e avança para semifinal

O Conegliano superou o Praia Clube por 3 sets a 0, com parciais 25/12, 25/19 e 25/20, na tarde desta quinta-feira (11) e terminou a fase de grupos do Mundial de Clubes com 100% de aproveitamento. A ponteira Gabi Guimarães foi a estrela da partida, com 12 pontos, ao lado de Haak e Zhu, com 15 e 14, respectivamente.

O Praia, por sua vez, teve Caffrey e Koleva como principais pontuadoras, com 10 e nove pontos. A central Adenízia, destaque nas últimas partidas, foi pouco utilizada e marcou apenas dois pontos.

Praia Clube e Conegliano se enfrentam na terceira trodada classificatória do Mundial de Clubes (Foto: João Pires/Fotojump)

Como foi o jogo

Desde o princípio, o Conegliano mostrou sua força ofensiva e defensiva, especialmente com Gabi Guimarães no fundo de quadra. A torcida estava dividida: gritava a cada ponto do Praia Clube, mas ovacionava todas as vezes que a capitã da Seleção tocava na bola. A tensão durante o rali era tanta que o silencio reinava durante o saque incial. Com vantagem, o Conegliano liquidou a parcial em 25 a 12.

No início do segundo set, o Praia Clube largou na frente e conseguiu abrir uma pequena vantagem, ficando à frente no placar pela primeira vez no jogo. Mas a liderança não durou muito, o Conegliano conseguiu a virada e fechou a parcial em 25 a 19. Apesar disso, a torcida brasileira se manteve leal ao time mineiro e vibrou a cada ponto.

No terceiro set, o técnico Rui Moreira optou por começar com a levantadora Ju Carrijo ao invés de Macris. A substituição trouxe um ritmo diferente para o jogo, mas o Conegliano se adaptou rapidamente e manteve a alta intensidade, com muitas variações de ataque.

continua após a publicidade

Programação da fase final

13 de dezembro

13h - semifinal 1

16h30 - semifinal 2

14 de dezembro

13h - disputa do bronze

16h30 - final