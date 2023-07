Usain Bolt se tornou, nesta terça-feira (25), o primeiro astro esportista a tocar na tocha dos Jogos Olímpicos Paris 2024 ao dar início a celebração do evento de apresentação, no Rio Sena. O design do objeto foi revelado nesta manhã e contou com a participação outros atletas e convidados do Comitê Olímpico Internacional (COI).