Pinheiros segue como maior clube formador do esporte olímpico em 2025; veja lista

Praia Clube e Clube de Regatas do Flamengo fecham o pódio do ranking

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/01/2026
11:43
Atualizado há 0 minutos
Raulzinho - Pinheiros - Basquete
imagem cameraRaulzinho foi atleta do Pinheiros (Foto: Gabriella Garbim/EC Pinheiros)
Embora seja conhecido como o "país do futebol", o Brasil também se destaca na formação de atletas olímpicos e cresce a cada ano no cenário internacional. No ano de 2025, o Pinheiros segue como principal referência na base. E o desempenho no Quadro Geral de Medalhas do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) confirma esse protagonismo.

Ao fim do segundo ano do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028, o CBC divulgou o ranking que reúne as medalhas conquistadas pelos clubes em competições nacionais, tanto na base quanto no principal. A liderança foi garantida pelo Pinheiros, repetindo o feito de 2024. Na sequência, Praia Clube e Clube de Regatas do Flamengo completam o pódio.

Das águas às quadras, o clube paulista conquistou o primeiro lugar no atletismo, na esgrima, no handebol, no judô e na natação. Medalhas de segundo e terceiro lugares também foram garantidas, além das modalidades já citadas, na ginástica artística, no vôlei e no remo.

Com o somatório dos Anos I e II – como foram denominados 2024 e 2025 –, o Pinheiros soma 42 medalhas em 171 participações. Logo atrás, o Praia Clube aparece com 30 medalhas, enquanto o Flamengo contabiliza 29. Veja o ranking abaixo:

ClubeEstado20242025Total

Esporte Clube Pinheiros

SP

22 medalhas

20 medalhas

42 medalhas

Praia Clube

MG

13 medalhas

17 medalhas

30 medalhas

Clube de Regatas do Flamengo

RJ

16 medalhas

13 medalhas

29 medalhas

Club Athletico Paulistano

SP

9 medalhas

18 medalhas

27 medalhas

Grêmio Náutico União

RS

5 medalhas

11 medalhas

16 medalhas

Minas Tênis Clube

MG

8 medalhas

6 medalhas

14 medalhas

Clube Paineiras do Morumby

SP

6 medalhas

4 medalhas

10 medalhas

Botafogo de Futebol e Regatas

RJ

4 medalhas

5 medalhas

9 medalhas

Sport Club Corinthians Paulista

SP

6 medalhas

2 medalhas

8 medalhas

Associação Desportiva Centro Olímpico

SP

4 medalhas

2 medalhas

6 medalhas

Para que serve esse ranking?

O Quadro Geral de Medalhas (QGM) do Comitê Brasileiro de Clubes é atualizado anualmente de forma parcial, acompanhando o ano-calendário. Ao final dos quatro anos do ciclo olímpico – 2024, 2025, 2026 e 2027 – será publicado o QGM consolidado da preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Esse levantamento servirá como um dos critérios para a Matriz de Bônus de Meritocracia Esportiva, utilizada nos próximos editais dos Eixos do Programa de Formação de Atletas do CBC.

O Programa de Formação de Atletas do CBC tem como objetivo fortalecer a base e garantir a continuidade do desenvolvimento esportivo no país. Um reflexo desse trabalho foi o desempenho brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris, quando o país conquistou 20 medalhas – três de ouro, sete de prata e dez de bronze. Desse total, 15 vieram de atletas vinculados a clubes formadores, evidenciando a importância do investimento na formação.

Reynan, do Pinheiros, em ação contra o UniFacisa pelos playoffs do NBB (Foto: Divulgação/NBB)

