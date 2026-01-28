Embora seja conhecido como o "país do futebol", o Brasil também se destaca na formação de atletas olímpicos e cresce a cada ano no cenário internacional. No ano de 2025, o Pinheiros segue como principal referência na base. E o desempenho no Quadro Geral de Medalhas do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) confirma esse protagonismo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ao fim do segundo ano do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028, o CBC divulgou o ranking que reúne as medalhas conquistadas pelos clubes em competições nacionais, tanto na base quanto no principal. A liderança foi garantida pelo Pinheiros, repetindo o feito de 2024. Na sequência, Praia Clube e Clube de Regatas do Flamengo completam o pódio.

Das águas às quadras, o clube paulista conquistou o primeiro lugar no atletismo, na esgrima, no handebol, no judô e na natação. Medalhas de segundo e terceiro lugares também foram garantidas, além das modalidades já citadas, na ginástica artística, no vôlei e no remo.

continua após a publicidade

Com o somatório dos Anos I e II – como foram denominados 2024 e 2025 –, o Pinheiros soma 42 medalhas em 171 participações. Logo atrás, o Praia Clube aparece com 30 medalhas, enquanto o Flamengo contabiliza 29. Veja o ranking abaixo:

Clube Estado 2024 2025 Total Esporte Clube Pinheiros SP 22 medalhas 20 medalhas 42 medalhas Praia Clube MG 13 medalhas 17 medalhas 30 medalhas Clube de Regatas do Flamengo RJ 16 medalhas 13 medalhas 29 medalhas Club Athletico Paulistano SP 9 medalhas 18 medalhas 27 medalhas Grêmio Náutico União RS 5 medalhas 11 medalhas 16 medalhas Minas Tênis Clube MG 8 medalhas 6 medalhas 14 medalhas Clube Paineiras do Morumby SP 6 medalhas 4 medalhas 10 medalhas Botafogo de Futebol e Regatas RJ 4 medalhas 5 medalhas 9 medalhas Sport Club Corinthians Paulista SP 6 medalhas 2 medalhas 8 medalhas Associação Desportiva Centro Olímpico SP 4 medalhas 2 medalhas 6 medalhas

➡️ De amigo a rival: destaque do Minas reencontra torcedor mirim do Flamengo no Super 8

Para que serve esse ranking?

O Quadro Geral de Medalhas (QGM) do Comitê Brasileiro de Clubes é atualizado anualmente de forma parcial, acompanhando o ano-calendário. Ao final dos quatro anos do ciclo olímpico – 2024, 2025, 2026 e 2027 – será publicado o QGM consolidado da preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Esse levantamento servirá como um dos critérios para a Matriz de Bônus de Meritocracia Esportiva, utilizada nos próximos editais dos Eixos do Programa de Formação de Atletas do CBC.

continua após a publicidade

O Programa de Formação de Atletas do CBC tem como objetivo fortalecer a base e garantir a continuidade do desenvolvimento esportivo no país. Um reflexo desse trabalho foi o desempenho brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris, quando o país conquistou 20 medalhas – três de ouro, sete de prata e dez de bronze. Desse total, 15 vieram de atletas vinculados a clubes formadores, evidenciando a importância do investimento na formação.