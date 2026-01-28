Pinheiros segue como maior clube formador do esporte olímpico em 2025; veja lista
Praia Clube e Clube de Regatas do Flamengo fecham o pódio do ranking
- Matéria
- Mais Notícias
Embora seja conhecido como o "país do futebol", o Brasil também se destaca na formação de atletas olímpicos e cresce a cada ano no cenário internacional. No ano de 2025, o Pinheiros segue como principal referência na base. E o desempenho no Quadro Geral de Medalhas do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) confirma esse protagonismo.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Ao fim do segundo ano do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028, o CBC divulgou o ranking que reúne as medalhas conquistadas pelos clubes em competições nacionais, tanto na base quanto no principal. A liderança foi garantida pelo Pinheiros, repetindo o feito de 2024. Na sequência, Praia Clube e Clube de Regatas do Flamengo completam o pódio.
Das águas às quadras, o clube paulista conquistou o primeiro lugar no atletismo, na esgrima, no handebol, no judô e na natação. Medalhas de segundo e terceiro lugares também foram garantidas, além das modalidades já citadas, na ginástica artística, no vôlei e no remo.
Com o somatório dos Anos I e II – como foram denominados 2024 e 2025 –, o Pinheiros soma 42 medalhas em 171 participações. Logo atrás, o Praia Clube aparece com 30 medalhas, enquanto o Flamengo contabiliza 29. Veja o ranking abaixo:
|Clube
|Estado
|2024
|2025
|Total
Esporte Clube Pinheiros
SP
22 medalhas
20 medalhas
42 medalhas
Praia Clube
MG
13 medalhas
17 medalhas
30 medalhas
Clube de Regatas do Flamengo
RJ
16 medalhas
13 medalhas
29 medalhas
Club Athletico Paulistano
SP
9 medalhas
18 medalhas
27 medalhas
Grêmio Náutico União
RS
5 medalhas
11 medalhas
16 medalhas
Minas Tênis Clube
MG
8 medalhas
6 medalhas
14 medalhas
Clube Paineiras do Morumby
SP
6 medalhas
4 medalhas
10 medalhas
Botafogo de Futebol e Regatas
RJ
4 medalhas
5 medalhas
9 medalhas
Sport Club Corinthians Paulista
SP
6 medalhas
2 medalhas
8 medalhas
Associação Desportiva Centro Olímpico
SP
4 medalhas
2 medalhas
6 medalhas
➡️ De amigo a rival: destaque do Minas reencontra torcedor mirim do Flamengo no Super 8
Para que serve esse ranking?
O Quadro Geral de Medalhas (QGM) do Comitê Brasileiro de Clubes é atualizado anualmente de forma parcial, acompanhando o ano-calendário. Ao final dos quatro anos do ciclo olímpico – 2024, 2025, 2026 e 2027 – será publicado o QGM consolidado da preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Esse levantamento servirá como um dos critérios para a Matriz de Bônus de Meritocracia Esportiva, utilizada nos próximos editais dos Eixos do Programa de Formação de Atletas do CBC.
O Programa de Formação de Atletas do CBC tem como objetivo fortalecer a base e garantir a continuidade do desenvolvimento esportivo no país. Um reflexo desse trabalho foi o desempenho brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris, quando o país conquistou 20 medalhas – três de ouro, sete de prata e dez de bronze. Desse total, 15 vieram de atletas vinculados a clubes formadores, evidenciando a importância do investimento na formação.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias