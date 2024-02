O brasileiro Gabriel Bortoleto, de 19 anos, largará na pole position em sua estreia na Fórmula 2, que acontecerá no GP do Bahrein, no sábado (2), a partir das 7h (de Brasília). O jovem piloto havia terminado o treino de classificação no segundo lugar, mas herdou a primeira posição após Kush Maini, seu companheiro na Invicta, ser desclassificado.