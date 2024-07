Piloto detona desempenho da equipe no GP da Inglaterra: ‘Nunca vi algo assim’

Esteban Ocon em ação no GP da Inglaterra (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 10/07/2024 - 11:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Esteban Ocon não ficou nada satisfeito com o desempenho no GP da Inglaterra e fez duras críticas à Alpine após a prova em Silverstone. O francês, que viu seu companheiro de equipe, Pierre Gasly, abandonar a prova depois de largar em 19º por fazer alterações no motor do carro, não conseguiu performar bem sob as condições climáticas e concluiu a corrida em 16º, bem longe da zona de pontuação. Para o #31, o time de Enstone errou em todas as decisões tomadas na etapa britânica.

- Não houve nada de corajoso nessa corrida, tudo o que poderia ter dado errado, deu errado. Tomamos todas as decisões erradas antes da corrida, no grid e durante a prova, todas as decisões foram erradas, então não há muito mais a dizer - criticou Ocon.

De acordo com ele, a equipe fez uma previsão incorreta sob as condições climáticas durante a prova e equivocou-se na escolha dos pneus para a sequência da corrida.

- Se entrarmos em detalhes, basicamente, havia algumas gotas de chuva, começou a ficar complicado nas curvas 1 e 2, e eu pensei: ‘Se a próxima volta continuar assim, vai estar molhado’. Então perguntei à equipe se ia chover mais e eles disseram que sim, então eu disse: ‘tudo bem, vamos para o box se chover mais’ e a equipe concordou. Saí (dos boxes) e o sol estava forte, então não sei mais o que fazer. Não foi nada bom para nós, é inacreditável, nunca vi algo assim na minha carreira. Tem sido uma loucura - afirmou o piloto.

Com contrato com a Alpine somente até o final da temporada 2024, Esteban Ocon já teria encontrado um lugar para correr em 2025. De acordo com o portal neerlandês RacingNews365, o francês assinou um acordo de múltiplos anos na Haas e o anúncio deve ser feito antes das férias da Fórmula 1, que se dará após o GP da Bélgica, entre os dias 26 e 28 deste mês.

Caso a informação se confirme, Ocon terá como companheiro de equipe Oliver Bearman, que teve contrato anunciado pela Haas no início dessa semana, também em contrato plurianual. Ao mesmo tempo, o time norte-americano renova a dupla de pilotos, visto que Nico Hülkenberg optou por ir à Sauber/Audi, enquanto Kevin Magnussen foi preterido pelos novos reforços.

Após a Alpine anunciar que não renovaria com Ocon, depois da confusão que o francês causou com Pierre Gasly no GP de Mônaco, o piloto chegou a conversar com outras equipes e foi bem avaliado pela Audi. No entanto, a marca alemã aguarda a movimentação de Carlos Sainz, apontado como favorito por vários times e negocia a melhor condição para 2025.

A Fórmula 1 agora parte rumo a Hungaroring para o GP da Hungria entre os dias 19 e 21 de julho. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras etapas durante todo o ano.