Red Bull fala em ano ‘mais estressante’, mas com ‘vitórias gratificantes’ na F1 em 2024

Escrito por Grande Premio • Publicada em 10/07/2024 - 10:49 • Rio de Janeiro (RJ)

A Red Bull continua liderando o Mundial de Pilotos e de Construtores da Fórmula 1, mas isso não significa que ela está tendo uma temporada tranquila em 2024. Após o domínio avassalador de 2023, o chefe Christian Horner admitiu que a evolução de Ferrari, McLaren e Mercedes tornaram as coisas um pouco mais estressantes neste ano. No entanto, de acordo com o dirigente, cada vitória tem um gosto ainda mais gratificante.

O recorde de temporada mais dominante da história pertencia à McLaren, que venceu 15 das 16 corridas de 1988 com o MP4/4 guiado por Ayrton Senna e Alain Prost. Mas a Red Bull bateu a marca em 2023 ao ganhar 21 das 22 etapas com o RB19 guiado por Max Verstappen e Sergio Pérez.

Horner segue se referindo à campanha de 2023 como “unicórnio” e destacou que, naquele ano, a Red Bull não precisava se preocupar em forçar o ritmo e podia voltar o foco para a confiabilidade, algo que atualmente não é mais possível.

- Quando vencíamos corridas por 30s ou 40s no ano passado, era um pouco menos estressante. É estranho porque quando se vence com essa margem, volta o foco apenas na confiabilidade e nos outros elementos. Agora você não tem a chance de pensar sobre confiabilidade porque precisa forçar a todo momento - disse o chefe da Red Bull.

- Acho que é mais gratificante vencer uma corrida muito disputada. Olhando para trás, 2023 vai se tornar um ano muito especial pelo que foi conquistado. Continuo me referindo a ele como um 'ano de unicórnio'. Eles não existem - disse Horner.

Apesar de não conseguir repetir o mesmo domínio em 2024, Horner está contente com o trabalho da Red Bull, que segue liderando o Mundial de Pilotos e de Construtores com uma vantagem considerável.

- O que fizemos no ano passado nunca foi alcançado antes e pode nunca ser alcançado novamente. Então, esta é uma Fórmula 1 muito mais normal, mas ainda temos uma vantagem de 84 e ampliamos nossa liderança no Mundial de Construtores no último domingo - finalizou o dirigente.

A Fórmula 1 agora volta a correr no Hungaroring, para o GP da Hungria entre os dias 19 e 21 de julho.