Mais uma vez, a McLaren mostrou que vai ser muito difícil tirar das mãos dela a pole position do GP de Abu Dhabi. No treino livre 3 deste sábado (7), Oscar Piastri anotou 1min23s433, colocando 0s4 no primeiro carro da Ferrari a surgir na tabela de tempos — Carlos Sainz, em quarto. Lando Norris e Lewis Hamilton completaram o top-3.

A impressão clara que o TL3 deixou é que as principais equipes resolveram esconder o jogo, tanto que Max Verstappen e Sainz, por exemplo, andaram em boa parte do tempo com os compostos médios. A McLaren também foi bastante discreta na maioria da sessão, e quem aproveitou para assumir o protagonismo foram as equipes intermediárias.

Logo de cara, a Haas comandou a sessão, com Kevin Magnussen mais rápido de Nico Hülkenberg. Perto dos 45 minutos completados, Alexander Albon assumiu a liderança. Depois, foram as Alpine que saltaram para segundo e terceiro, com Gasly à frente de Doohan.

No entanto, George Russell começou a colocar ordem na casa ao assumir a ponta nos dez minutos finais. Piastri, então, voou baixo e cravou 1min23s433, o primeiro a baixar de 1min24s, 0s6 mais rápido que Russell. Norris também deu bom salto e pulou para segundo. No fim, Hamilton desbancou Verstappen e ficou em terceiro.

Ainda neste sábado (7), a classificação será às 11h (de Brasília). Por fim, a largada da corrida em Abu Dhabi será no domingo (8), às 10h.

Oscar Piastri durante treino livre3 do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Confira como foi o TL3 da F1 em Yas Marina:

A última sessão de treinos livres começou com temperaturas altas, conforme esperado: termômetros em 28°C, com asfalto em 42°C e umidade relativa do ar em 62%. Mas a movimentação na pista começou bem tímida, com alguns carros até saindo para volta de reconhecimento, mas logo recolhendo aos boxes.

Os primeiros tempos só foram registrados com quase dez minutos transcorridos, quando Doohan anotou 1min25s633, 0s4 mais rápido que Gasly. Só que o replay mostrou momento em que o #10 teve a volta comprometida por passar por cima de uma das zebras.

Em seguida, os Aston Martin retornaram à pista, com Lance Stroll pegando a primeira colocação. Alonso, por sua vez, teve de desviar de um pássaro no meio do caminho e fechou o giro em terceiro.

Pouco a pouco, os demais foram deixando as garagens em busca dos acertos finais antes da classificação. Isso, aliás, seria vital principalmente para a Ferrari, ainda viva no Mundial de Construtores contra a McLaren, mas já sabendo que Leclerc teria de pagar dez posições no grid da corrida de domingo. No primeiro giro rápido registrado, o monegasco ficou bem distante da primeira posição, que agora pertencia aos carros da Haas, com Magnussen à frente de Hülkenberg com 1min24s470.

Norris, então, pegou os setores 1 e 3, porém fechou 0s3 atrás de Magnussen. Piastri também não conseguiu bater a Haas e fechou atrás de Hülkenberg, em quarto. Até então, os 11 primeiros usavam pneus macios. Verstappen, por sua vez, calçou os médios e subiu para quinto, só que Leclerc melhorou o tempo de volta e jogou o tetracampeão para o sexto posto. Ainda assim, 0s5 separavam Verstappen do topo da tabela.

Sainz também usou os médios no stint inicial, mas aparecia somente na 15ª colocação, a distantes 1s4 do tempo ainda pertencente a Magnussen. Mas vale lembrar que o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, deixou a sexta-feira de treinos livres falando sobre a importância de ter nas mãos o jogo certo de pneus macios para a disputa da pole.

Com 30 minutos completados, Hamilton encaixou bom giro e colocou a Mercedes em quarto — coincidentemente, instantes antes de o companheiro de equipe, Russell, dizer pelo rádio que o carro “estava bom, mas um pouco lento”. Verstappen, então, fez 1min24s733 ainda de médios e pulou para segundo, 0s263 mais lento que o carro da Haas.

Lewis Hamilton durante treino livre 3 do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Piastri vinha com o melhor setor 1 da pista, mas perdia tempo no intermediário e fechava a volta 0s7 acima da melhor marca, Russell enfim desgarrava da última posição e subia para nono. Sainz, por sua vez, achava décimos preciosos para pegar o segundo posto de Max ao virar 1min24s631 — ainda de médios.

Nos dez minutos finais, pouco depois de Albon estabelecer novo tempo a ser batido com 1min24s378, a ordem começou a ser posta por Russell, que pegou o topo da tabela com 1min24s baixo. Veio Piastri e virou nada menos do que 0s6 mais rápido que o britânico. Norris fechou momentaneamente a dobradinha da McLaren.

Agora de macios, Verstappen arrancou o terceiro lugar, enquanto Sainz subiu para quarto, 0s438 atrás de Piastri. “Piastri é o mais rápido com 23s4”, avisava a Ferrari a Leclerc. Desolado, apenas respondia “estamos em lugar nenhum”. No fim, ainda deu tempo de Hamilton roubar o posto de Max, mas a liderança já estava mais que consolidada.