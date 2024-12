Hamilton avalia ritmo positivo e projeta Mercedes na briga por vitória em Abu Dhabi

O último fim de semana de Lewis Hamilton vestindo as cores da Mercedes na Fórmula 1 não poderia ter começado de maneira melhor. Embora tenha deixado claro que a equipe ainda tem trabalho a fazer, o heptacampeão aprovou o ritmo do W15 durante os treinos livres desta sexta-feira (6) e até projetou uma possível luta contra McLaren e Ferrari no GP de Abu Dhabi.

Depois de concluir o TL1 como o terceiro mais rápido, ficando atrás apenas de Charles Leclerc e Lando Norris, o britânico voltou a mostrar um bom desempenho na segunda atividade e encerrou o dia na quinta posição. Ao completar a melhor volta em 1min21s119, o #44 terminou 0s602 atrás do compatriota do time de Woking, que ocupou o topo da tabela de tempos. Apesar da diferença considerável, Hamilton se mostrou otimista com o resultado.

- Não é tão fácil assim definir o nosso dia. Mas acredito que nosso ritmo de corrida não foi tão ruim hoje, então acredito que esse seja o ponto mais positivo do dia”, disse em entrevista ao site oficial da F1. “Em ritmo de classificação, eu estava muito próximo das duas McLaren, mas acredito que ainda temos trabalho a fazer - continuou.

- Realmente gostei do dia. Gostei de guiar o carro hoje e de trabalhar com o pessoal que está na garagem, e também com os engenheiros. Ainda temos algum trabalho a fazer, pois as McLaren e as Ferrari ainda estão mais rápidas. Mas estamos na briga, apenas precisamos encontrar mais desempenho - reforçou o heptacampeão.

Depois de 12 anos de parceria e seis títulos do Mundial de Pilotos conquistados, Hamilton decidiu arrumar as malas e se mudar para Maranello em 2025. No entanto, não é tão fácil deixar para trás uma equipe com a qual conquistou os maiores sucessos da carreira. Por isso, Lewis foi questionado sobre a sensação de estar encarando os últimos dias com as Flechas de Prata.

continua após a publicidade

Lewis Hamiltom, da Mercedes, no Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2024 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

- Tenho tentado estar o mais presente possível, apenas registrando cada um dos momentos: desde o instante em que cheguei até a conversa com os engenheiros. Realmente quero guardar cada momento o máximo que posso - explicou.

- Não há segredo. Estou tentando controlar as minhas emoções da maneira que posso. Como eu disse ontem, não tenho conseguido ser muito bom nisso. Esse ano foi cheio de altos e baixos. Mas estou tentando me concentrar totalmente no carro, na equipe. Tenho dado o meu melhor há anos, então vamos para uma última vez. Espero que o carro amanhã esteja tão bom quanto estava hoje - encerrou Hamilton.