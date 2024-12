Jogadoras do Osasco brigam durante partida da Superliga Feminina de Vôlei

O jogo entre Osasco e Minas, pela Superliga Feminina de Vôlei, realizado na sexta-feira (6), teve tensão dentro e fora da quadra. Durante a partida, Natália Zilio e Valquíria discutiram fortemente do lado de fora da quadra. A tensão foi grande ao ponto de outras atletas do time paulista precisarem intervir na confusão.

O desentendimento aconteceu ainda no terceiro set, mas foi resolvida rapidamente entre as companheiras de equipe ao fim da parcial — com direito a apoio da torcida presente no Ginásio José Liberatti. Apesar da reconciliação, o time mandante perdeu, de virada, para o Minas por 3 sets a 2.

Como foi o jogo entre Osasco e Minas?

Jogando com o apoio de sua torcida, o Osasco teve um começo de confronto forte. As donas da casa dominaram o primeiro set e chegaram a abrir 8 a 1. O Minas até se recuperou, abriu 13 a 16, mas não foi o suficiente para levar a parcial. O set terminou em 25 a 18 para a equipe paulista.

Na segunda parcial, o Minas iniciou bem, mas cometendo muitos erros no ataque. O Osasco, por sua vez, aproveitou o momento de instabilidade do adversário e cresceu na partida. No entanto, as comandadas de Luizomar acabaram perdendo o ritmo e o treinador precisou mexer no time. Mesmo com a intervenção, o Minas levou a parcial por 25 a 19.

Jogadoras do Osasco durante jogo da Superliga de Vôlei feminino (Foto: Divulgação/Osasco)

O terceiro set foi o mais tenso do confronto. Natália e Valquíria se desentenderam enquanto o Osasco estava em boa fase na partida, à frente do placar. A discussão aparentou ter desconcentrado as atletas e as visitantes souberam aproveitar. O Minas fechou o set em 25 a 20 e abriu 2 a 1 no placar.

A quarta parcial foi a mais equilibrada da partida. Recuperado do entreveiro no set anterior, o Osasco acordou para o jogo e imprimiu bom ritmo no começo. Porém, a campeã olímpica Thaisa estava inspirada e, junto de Kisy — muito incisiva nos ataques —, trouxe o Minas de volta para o duelo. Disputado ponto a ponto, o set terminou em 25 a 23 para as mandantes, que empataram o jogo.

O tie-break teve emoção de sobra. As mineiras começaram bem nos bloqueios, abriram 10 a 6 e obrigaram Luizomar a pedir tempo para reorganizar o time. Com um poder de reação impressionante, o Osasco virou para 11 a 10 e levou o ginásio à loucura. O Minas não se abalou e manteve a disputa parelha até os últimos pontos. Após perder dois match points, a equipe paulista viu as adversárias virarem o confronto e levarem a vitória, fechando em 16 a 14.