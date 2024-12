O astro da Fórmula 1 Max Verstappen e a modelo brasileira Kelly Piquet anunciaram emocionados a chegada de seu primeiro filho juntos. O anúncio foi feito na madrugada desta sexta-feira (6), por meio de uma postagem nas redes sociais Max. A modelo, filha do tricampeão de F1, o brasileiro Nelson Piquet, compartilhou a novidade exibindo sua barriga.

- Mini Verstappen-Piquet a caminho. Não poderíamos estar mais felizes com nosso pequeno milagre- escreveu Kelly na legenda da foto.

Com 35 anos, Kelly já é mãe de Penélope, filha de um relacionamento anterior com o piloto Daniil Kvyat. Para Verstappen, de 27 anos, este será seu primeiro filho. O romance entre o piloto e brasileira só foi oficializado em janeiro de 2021, após meses de rumores. Apesar de juntos a quase 4 anos, o casal ainda não oficializou a união em matrimônio.

Kelly e sua filha Penélope, neta de Nelson Piquet (Foto: Reprodução)

Em 2023, Verstappen já havia comentado em entrevista ao jornal suíço "Blick", sobre a possibilidade de casamento com Kelly:

— Me casar? Eu? Agora você me pressionou publicamente para dar uma data (risos). Não sei, o tempo dirá. No momento estou muito, muito feliz com Kelly, mas pessoalmente não tenho um momento para pedí-la em casamento. Tudo deve acontecer espontaneamente — respondeu, rindo.

Quem é Nelson Piquet?

Nelson Piquet é um ex-piloto de Fórmula 1 brasileiro, considerado um dos maiores nomes da história do automobilismo. Nascido em 17 de agosto de 1952, Piquet conquistou três campeonatos mundiais de F1 (1981, 1983 e 1987) e se destacou em equipes como Brabham, Williams e Lotus. Além de sua carreira vitoriosa, ele ficou conhecido por seu temperamento forte e pela personalidade controversa fora das corridas. Piquet é amplamente reconhecido como um dos melhores pilotos da sua geração.

Além de Kelly, Nelsom Piquet teve outros seis filhos: Nelson Piquet Júnior, Julia Piquet, Pedro Piquet, Marco Piquet, Geraldo Piquet e Laszlo Piquet.