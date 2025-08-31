Norris abandona, e Piastri coloca mão no título da F1 em vitória na Holanda

Após as férias de verão, o GP da Holanda pode ter definido o próximo campeão da Fórmula 1. O fim de semana começou nas mãos de Lando Norris, mas logo foi tomado no Q3 por Oscar Piastri, que aproveitou a pole position para cravar seu primeiro Grand Chelem da carreira. Em uma corrida marcada por bandeiras amarelas, a liderança do pelotão ficou com o australiano, seguido de Max Verstappen e Isack Hadjar para completar o pódio.

Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 15ª colocação. O brasileiro sofreu com grandes problemas e ultrapassagens na corrida, inclusive, de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 14ª posição.

Antes do corrida no Circuito de Park Zandvoort, a diferença entre os companheiros de McLaren era de apenas nove pontos no Mundial de Pilotos, o que mudou drasticamente com o abandono de Norris. O britânico estava em excelente ritmo, e muito colado em Piastri, graça aos safety cars, mas terminou sem pontuar após um problema mecânico que o obrigou a encerrar a corrida a menos de 10 voltas para o fim.

A vantagem no campeonato não foi o único feito alcançado pelo australiano neste domingo (31). Além de conquistar a pole position, o piloto da McLaren foi o líder da prova de uma ponta a outra e ainda despontou a volta mais rápida. As três marcas renderam a Piastri seu primeiro Grand Chelem de sua carreira na F1.

Como foi a corrida do GP da Holanda na F1 2025?

A corrida começou com Oscar Piastri largando muito bem e assumindo a liderança. Max Verstappen ultrapassou Lando Norris ainda no início, mas na volta 10 o britânico retomou a segunda posição. Gabriel Bortoleto teve uma largada ruim, perdeu posições, se envolveu em um toque com Lance Stroll e teve a asa dianteira danificada.

A previsão de chuva foi informada cedo, apesar disso, alguns pilotos anteciparam pit stops mantendo os compostos de pista seca. Na volta 23, Lewis Hamilton bateu e causou a entrada do safety car, o que resultou em uma queda na vantagem de Piastri sobre Norris. Após a relargada, Carlos Sainz e Liam Lawson se envolveram em um acidente, furaram pneus e precisaram ir aos boxes. Sainz foi punido pelo toque com Lawson em 10 segundos, o que gerou fortes reclamações.

Pilotos em disputa no GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Isack Hadjar surpreendeu ao defender bem sua posição contra Charles Leclerc e George Russell. A disputa entre Leclerc e Russell gerou reclamações e foi colocada sob investigação da FIA - decidida apenas depois do fim da corrida. Enquanto isso, Norris passou a pressionar Piastri, mantendo a diferença abaixo de 1,5 segundo.

Russell teve problemas no carro e precisou ceder posição a Kimi Antonelli, em uma estratégia da Mercedes para continuar na briga. Mais tarde, o jovem italiano perdeu a tangente e fechou Leclerc, que vinha na parte de fora da curva e foi empurrado para o muro. A investigação não demorou para acontecer e o novato recebeu 10 segundos de punição.

A atuação de Bortoleto não impressionava na Holanda. Sem aproveitar a bandeira amarela, o que foi motivo de reclamação, o brasileiro não aproveitou conseguiu aproveitar a 10ª colocação conquistada ao ser ultrapassado até ficar na lanterna.

Na reta final, Norris abandonou após um problema de motor e um novo safety car foi acionado. Isso aproximou Verstappen de Piastri, mas o australiano manteve a ponta. Hadjar fez boa defesa contra pilotos mais experientes e terminou entre os destaques.

Quem lidera a F1?

Atualmente, desde o GP de Miami, Oscar Piastri administra bem a vantagem sobre Lando Norris e se firmou como o líder da Fórmula 1. A diferença na liderança só aumentou com o "azar" do companheiro, além de sua vitória no GP da Holanda. O australiano soma 309 pontos, 34 a mais que o companheiro de equipe. No campeonato das equipes, quem está na melhor é a McLaren, com 584 pontos.