Assim como aconteceu com Oscar Piastri, que em pouco mais de duas temporadas passou de um mero novato a candidato ao título na Fórmula 1, a McLaren também evoluiu bastante nos últimos anos. O próprio australiano, inclusive, fez questão de deixar isso bem claro ao afirmar que o ambiente em Woking é “totalmente diferente agora” em comparação com 2023, quando a equipe começou a reviravolta na categoria.

Com quatro vitórias no atual campeonato, o dono do MCL 39 #81 somou 131 pontos até aqui e ocupa a liderança do Mundial de Pilotos — 16 tentos a mais que Lando Norris, colega de garagem. Uma situação muito diferente do que aconteceu no primeiro semestre de 2023, quando o time papaia ainda era um dos piores do grid e o jovem de Melbourne só conseguiu marcar 5 pontos nas primeiras nove corridas.

Oscar Piastri foi vencedor do GP de Miami (Foto: Chandan Khanna / AFP)

— Comparado com dois anos atrás, agora temos um ambiente totalmente diferente. Mas a determinação e o trabalho duro já existiam naquela época, e já sabíamos que certos desenvolvimentos estavam em andamento para nos levar de volta ao topo — disse Piastri em conversa com o "Motorsport-Total".

— No ano passado, Lando venceu aqui (em Miami). Foi um grande momento para toda a equipe, porque finalmente tínhamos novamente um carro capaz de vencer uma corrida por mérito próprio. Claro, antes disso tivemos a dobradinha em Monza, mas o verdadeiro ponto de virada foi Miami na temporada passada, quando realmente tínhamos o carro mais rápido na pista. Foi uma sensação muito especial — continuou.

'Estamos onde queríamos estar', afirma Oscar Piastri

— Hoje, estamos exatamente onde queríamos estar: a determinação e o trabalho duro continuam os mesmos — só que agora os momentos de alegria e sucesso se tornaram mais frequentes, o que, naturalmente, é ótimo — comemorou Piastri, que não deixou de alertar sobre a capacidade das rivais de dar a volta por cima.

— Sabemos que a concorrência está forte. Quem está na frente tem menos tempo de túnel de vento, menos oportunidades de desenvolvimento. Isso foi uma vantagem que tivemos nos últimos anos, mas que agora não temos mais. Portanto, novos desafios virão. Mas estar nessa posição ainda é fantástico — encerrou.

A Fórmula 1 retorna de 16 a 18 de maio para o GP da Emília-Romanha, em Ímola, o primeiro da temporada 2025 na Europa.