Antonelli revela desejo de vencer em Ímola, Mônaco e Interlagos por ‘ídolo Senna’

Andrea Kimi Antonelli correrá em casa pela primeira vez no GP da Emília-Romanha, próxima etapa da Fórmula 1. O piloto de 18 anos refletiu sobre o fim de semana em Miami, a expectativa de correr na Itália e revelou as três pistas que mais gostaria de vencer: Ímola, Mônaco e Interlagos, para homenagear Ayrton Senna.

A sétima etapa da temporada 2025 é especial para Antonelli, já que correrá no GP de casa pela primeira vez. O piloto é natural de Bolonha, mesma região do circuito de Ímola. A pista corre risco de ficar de fora do calendário do ano que vem, uma vez que o contrato ainda não foi renovado e se encerra neste ano.

- Mal posso esperar para entrar na pista nesta sexta-feira, porque é a minha corrida de casa. É uma pista que realmente gosto e que mora em meu coração. Também terei um capacete especial, porque, infelizmente, parece que este também será o último ano desse circuito no calendário. (...) De qualquer forma, será um fim de semana especial: poderei correr na frente de todos os fãs, da minha família e dos meus amigos. Vai ser legal e emocionante. Não é fácil em um nível mental e emocional, mas estou pronto para dar o meu melhor - afirmou Antonelli.

Antonelli marcou a pole-postion para a corrida sprint de Miami, mas perdeu a primeira posição logo na largada para Oscar Piastri. Por fim, o jovem piloto falou dos três circuitos que mais gostaria de vencer.

- Ímola, Mônaco e Interlagos, para homenagear meu ídolo Ayrton Senna - encerrou.

Antonelli ocupa a sexta colocação no Mundial de Pilotos com 48 pontos.