Ricardinho, lenda do futsal, anuncia aposentadoria

O português Ricardinho, considerado por muitos o melhor jogador de futsal de todos os tempos, anunciou sua aposentadoria aos 39 anos. A notícia foi confirmada pelo craque em suas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ricardinho na Copa do Mundo de Futsal de 2016 (Foto: Luis Robayo / AFP)

Eleito seis vezes o melhor do mundo, um recorde, Ricardinho foi o grande nome da ascensão do futsal português e se tornou uma lenda global. Sua habilidade técnica ímpar, com dribles desconcertantes, chutes potentes e passes precisos, era complementada por uma visão de jogo apurada e uma inteligência que o diferenciava dos demais. Lances como a "trivela" de calcanhar e os dribles desconcertantes se tornaram sua marca registrada, eternizados em inúmeros vídeos na internet.

Uma carreira brilhante e vencedora

A trajetória de Ricardinho é sinônimo de sucesso. Revelado pelo Gramadelense, ele logo se destacou e foi para o Benfica, onde conquistou títulos importantes. Mas foi no exterior que o português se consagrou de vez. Defendeu gigantes como o Nagoya Oceans, do Japão, o CSKA Moscou, da Rússia, e o Inter Movistar, da Espanha, clube onde viveu seu auge e se tornou uma verdadeira lenda. Foram 11 anos em solo espanhol, com inúmeras taças, entre elas a Liga Nacional de Futsal e a UEFA Futsal Champions League.

continua após a publicidade

No final da carreira, Ricardinho se aventurou na França e no seu último clube, o Riga Futsal Club da Letônia. Apesar de não ter o mesmo brilho dos anos anteriores, ele se manteve em alto nível, mostrando que sua magia ainda estava presente.

O ápice pela seleção portuguesa

Se nos clubes Ricardinho empilhou troféus, pela seleção portuguesa ele alcançou o ápice. Após anos de frustrações e tentativas, ele liderou sua equipe à conquista do Mundial de Futsal de 2021 e da Eurocopa de 2018, quebrando a hegemonia de seleções como Espanha e Brasil. A imagem do capitão erguendo a taça mundial, com a emoção estampada no rosto, é uma das mais icônicas da história do futsal.

continua após a publicidade

Legado de um gênio

O legado de Ricardinho vai muito além dos títulos e prêmios individuais. Ele elevou o nível do futsal, atraindo novos olhares para a modalidade e servindo de inspiração para uma geração de jovens jogadores em todo o mundo. Seu estilo de jogo único e sua paixão pelo esporte fizeram dele um embaixador global do futsal.

Obrigado, Ricardinho, por toda a magia e por nos fazer apaixonar ainda mais pelo futsal. O esporte perde um craque, mas o mundo do futebol de salão jamais esquecerá o seu "Mágico".