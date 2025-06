Entenda motivo da visita de Giannis Antetokounmpo ao Brasil

O astro da NBA Giannis Antetokounmpo está no Brasil! Nesta segunda-feira (9) às 11h (de Brasília), o grego vai participar da reinauguração de uma quadra de basquete na Praça Claudio Coutinho, no Leblon, Rio de Janeiro. O local foi reformado e revitalizado pela Betano, empresa na qual o jogador do Bucks é embaixador global.

Giannis chegou ao Brasil no último sábado (7), e durante o evento nesta segunda, a quadra que receberá um desenho do craque estilizado no solo, uma obra do artista Neto 78 em projeto idealizado pela ALOB Sports e executado pela Hoopers.

O camisa 34 do Milwaukee Bucks também deve deixar sua assinatura e uma placa para marcar a ação. Além de falar com a imprensa brasileira e fazer jogos rápidos com convidados. O grupo Payback, que frequenta o local, foi convidado para fazer uma partida de estreia e depois a quadra será entregue para a praça e para o público.

— A escolha de Giannis como nosso embaixador foi algo natural desde o início, pois temos muitas coisas em comum. Nossa base é na Grécia, mas expandimos nosso alcance para o mundo. Um dos valores da nossa empresa é a melhoria contínua, algo que acredito estar presente em toda a trajetória do Giannis — afirma George Daskalakis, co-fundador e CEO da Kaizen Gaming, empresa detentora da marca Betano.

Giannis Antetokounmpo durante jogo entre Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers, pela NBA (Foto: Harry How/AFP)

Embaixador da Betano desde 2023, o atleta duas vezes considerado o jogador mais valioso da NBA (MVP), sabe a importância de espaços públicos como forma de entretenimento e inclusão social para o desenvolvimento de uma relação constante e saudável com o esporte.

— Minha história está ligada com quadras públicas. Foi assim que descobri a minha paixão pelo basquete. Espero que essa quadra inaugurada hoje pela Betano permaneça sempre cheia e possa incentivar a formação de novos talentos — afirma Giannis Antetokounmpo.

Principal patrocinadora de campeonatos de futebol nacionais, como o Brasileirão Betano, a empresa tem interesse em expandir a sua atuação para outros campos.

— Queremos ser a grande impulsionadora do esporte nacional, seja através de patrocínios, da construção de espaços públicos para a prática de esportes ou ainda de ações de transformação social através do esporte — comenta Guilherme Figueiredo, Country Manager da Betano no Brasil.

Giannis viu a Seleção Brasileira de vôlei na VNL

De férias no Brasil, o grego Giannis Antetokounmpo, ala-pivô do Milwaukee Bucks, time da NBA, marcou presença no duelo entre Brasil e Itália, pela VNL feminina, realizado no Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

Já na terça-feira (10), Giannis vai viajar para São Paulo, onde assistirá a partida da Seleção Brasileira de Futebol, na Neo Química Arena, contra o Paraguai. O jogo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.