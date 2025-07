Quem Hugo Calderano pode enfrentar na estreia no WTT Foz do Iguaçu?

O WTT Star Contender de Foz Iguaçu começou nesta quarta-feira (30) com as classificatórias. Com os primeiros duelos encerrados, Hugo Calderano já conhece os seus prováveis adversários. Por conta da sua posição no ranking, o brasileiro já tem vaga na segunda rodada do evento. Ele deve estrear nesta sexta-feira, a partir das 10h (no horário de Brasília).

O primeiro oponente de Hugo Calderano virá do duelo entre o argentino Santiago Lorenzo e o alemão Wim Verdonschot, que acontece nesta quinta-feira (31), a partir das 10h. O argentino é o número 129 do mundo, enquanto o alemão ocupa a 171ª posição do ranking do tênis de mesa. Calderano é o terceiro melhor do mundo.

Hugo Calderano bicampeão na Eslovênia (foto: World Table Tennis)

Antes de estrear nas disputas de simples, Calderano faz as oitavas de final nas duplas mistas. Ele joga com Bruna Takahashi. O casal enfrenta os chilenos Alfonso Olave e Sofia Vega, números 628 no ranking da WTT. O casal brasileiro venceu o último torneio da WTT, subindo duas posições no ranking e garantindo a 12º colocação nas duplas mistas.

Veja premiação do WTT de Foz Iguaçu e pontuação por fase

Campeão: US$ 17.000 (R$ 94,6 mil) | 600 pontos

US$ 17.000 (R$ 94,6 mil) | 600 pontos Vice-campeão: US$ 9.025 (R$ 50,25 mil) | 420 pontos

US$ 9.025 (R$ 50,25 mil) | 420 pontos Semifinal: US$ 4.250 (R$ 23,6 mil) | 210 pontos

US$ 4.250 (R$ 23,6 mil) | 210 pontos Quartas de final: US$ 2.250 (R$ 12,5 mil) | 105 pontos

US$ 2.250 (R$ 12,5 mil) | 105 pontos Oitavas de final: US$ 1.500 (R$ 8,35 mil) | 55 pontos

US$ 1.500 (R$ 8,35 mil) | 55 pontos 2ª Rodada: US$ 1.100 (R$ 6,12 mil) | 25 pontos

US$ 1.100 (R$ 6,12 mil) | 25 pontos 1ª Rodada: US$ 900 (R$ 5 mil) | 5 pontos

*valor de premiação e pontuação referente às disputas simples

FICHA TÉCNICA

CALDERANO / TAKAHASHI x OLAVE / VEGA

👥 Partida: Bruna Takahashi e Hugo Calderano x Alfonso Olave e Sofia Vega;

🏓 Fase: oitavas de final;

🏟️ Local: Rafain Convention Center, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil;

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 10h (de Brasília)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e YouTube da WTT.