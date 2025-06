Pedro Veniss fica em 4º lugar em GP de hipismo na França

O cavaleiro olímpico Pedro Veniss, montando Nimrod de Muze Império Egípcio, garantiu a quarta posição no Grande Prêmio Rolex de hipismo, prova de 1,60m com premiação de 500 mil euros. A competição ocorreu neste domingo (8), no CSIO5 de La Baule, França, onde o Brasil havia conquistado medalha de bronze na Copa das Nações dois dias antes.

Veniss, primeiro a competir no desempate, completou o percurso sem faltas em 39,77 segundos, resultado que lhe rendeu 50 mil euros. O cavaleiro brasileiro e seu cavalo francês de 14 anos enfrentaram outros 49 conjuntos de elite mundial na disputa.

O alemão Daniel Deusser, 16º no ranking mundial, venceu a prova montando Otello de Guldenboom com tempo de 37,22 segundos sem faltas. O colombiano Rene Lopez Lizaro com Londina ficou em segundo lugar (38,36s), e o norte-americano McLain Ward com Imperial HBF completou o pódio (39,17s).

Dos 50 participantes, apenas oito conjuntos avançaram para o desempate após completarem o percurso principal sem faltas. O britânico Scott Brash terminou em quinto lugar (4 faltas/40,91s) e o italiano Riccardo Pisani em sexto (4 faltas/41,29s).

Participação importante de Veniss na Copa das Nações

Na Copa das Nações realizada em 6 de junho no mesmo local, Pedro Veniss e Nimrod tiveram papel decisivo na conquista da medalha de bronze para o Brasil. A equipe brasileira contou também com Stephan Barcha (Primavera Império Egípcio), Rodrigo Pessoa (Major Tom) e Luciana Diniz (Vertigo du Desert).

O percurso do GP Rolex foi elaborado pelo francês Gregory Bodo, apresentando obstáculos de grande altura e complexidade técnica para os competidores.

A Série Rolex 2025 terá continuidade no CSIO5 de Falsterbo, na Suécia, em 13 de julho. O circuito seguirá para o CSIO5 de Dinard (França) em 27 de maio, CSIO5 de Dublin (Irlanda) em 10 de agosto, e terminará no CSIO5 de Bruxelas em 31 de agosto.