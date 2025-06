Brasil conquista bronze na Copa das Nações de hipismo na França

O Time Brasil de salto conquistou a medalha de bronze na Copa das Nações de Hipismo de La Baule, na França. A equipe brasileira, liderada pelo técnico Piet Raijmakers, somou apenas oito pontos perdidos em competição realizada nesta sexta-feira (6), reunindo dez das principais equipes do mundo.

Tatiana Gutierrez, secretaria geral da CBH, o veterinário Rogério Saito, Yuri Mansur, os integrantes do Time Brasil Pedro Veniss, Rodrigo Pessoa, Stephan Barcha, Luciana Diniz e o novo técnico do Time Brasil Piet Raijmakers (foto: Luis Ruas/CBH)

A formação brasileira contou com Luciana Diniz montando Vertigo du Desert, Pedro Veniss com Nimrod de Muze Império Egípcio, Stephan Barcha com Chevaux Primavera Império Egípcio e Rodrigo Pessoa com Major Tom. O Brasil completou a prova com tempo de 205s35.

A Irlanda conquistou o ouro sem perder pontos, registrando tempo de 210s40, enquanto a Bélgica ficou com a prata somando quatro pontos perdidos e tempo de 207s44. Suécia, Grã-Bretanha e Suíça ocuparam, respectivamente, do quarto ao sexto lugares.

Brasil tem histórico da competição

Stephan Barcha foi o destaque da equipe brasileira ao completar os dois percursos sem faltas. Na primeira volta, Luciana Diniz somou oito pontos (resultado descartado), Pedro Veniss teve uma falta e Rodrigo Pessoa registrou um derrube. Na segunda volta, Luciana e Pedro zeraram seus percursos, Stephan manteve o desempenho perfeito, e Rodrigo não precisou competir, pois o Brasil já havia garantido o terceiro lugar.

O Brasil tem histórico de sucesso nesta competição, tendo vencido a Copa das Nações de La Baule em 2018 e 2023. Dois conjuntos que foram campeões em 2023 integraram a equipe atual: Stephan Barcha com Chevaux Primavera Império Egípcio e Rodrigo Pessoa com Major Tom.

A premiação total do evento foi de 250 mil euros, aproximadamente R$ 1,6 milhão.

Bom resultado no individual

Além do bronze por equipes, o Brasil também obteve sucesso individual. Mais cedo no mesmo dia, Stephan Barcha venceu o Prêmio Proconfort-Horsewear, prova de velocidade a 1,45m, montando Dirka Império Egípcio. A dupla completou o percurso sem faltas em 57s09, sendo a única entre 60 conjuntos a ficar abaixo dos 58 segundos. O italiano Emilio Bicocchi ficou em segundo lugar com Hemerald D'Argonne, com tempo de 58s11.

Após sua vitória na prova de velocidade, Stephan Barcha declarou:

— Fiz um plano para o percurso, mas na verdade não segui, porque ela é tão especial, que vou ajustando ao decorrer. Ela é tão cuidadosa e quente. Às vezes é um pouco difícil no aquecimento, mas uma vez no percurso ela é simplesmente uma vencedora. Ao final, eu só tenho que colocá-la na direção certa.

O próximo compromisso para os cavaleiros brasileiros será o GP5 Rolex Ville De La Baule, prova a 1,60m que acontecerá no domingo (8), também em La Baule.